Luto en Argentina: Fallece el entrenador de Boca Juniors Miguel Ángel Russo a los 69 años

El estratega ganó una Copa Libertadores y se le recuerda como ídolo del club xeneize.

Este miércoles, luego de años batallando contra el cáncer de próstata, el entrenador Argentino Miguel Ángel Russo falleció en su domicilio a sus sesenta y nueve años de edad tras varios días recibiendo atención médica.

De acuerdo con Boca Junior. último equipo al que dirigió, el estratega se encontraba «cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club».

Se trata de una de las grandes leyendas del fútbol argentino, contando con cincuenta años de trayectoria tanto como jugador como en su rol desde los banquillos, cosechando varios trofeos a nivel nacional e internacional.

Miguel Ángel Russo, un técnico ganador

Nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús, Buenos Aires, ‘Miguelo’ se formó futbolísticamente con Estudiantes de La Plata, equipo con el que debutaría profesionalmente en 1975 y donde duraría toda su carrera como jugador, ganando dos títulos de Primera División en 1982 y 1983.

En 1989, colgaría los botines y asumiría las riendas de Lanús, donde logró dos ascensos. Pasó por distintos clubes de Argentina, Chile, España, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.

Por supuesto, destacan Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez, Rosario Central, Millonarios y Boca Juniors con los que conquistó tres títulos de Segunda División, dos de Primera División, dos Copas de la Liga, un título liguero en Colombia y la Supercopa de Colombia.

Trayectoria como DT

Lanús (1989-1994; 1999-2000)

Estudiantes de La Plata (1994-1995; 2011)

Universidad de Chile (1996)

Rosario Central (1997-1998; 2002-2004; 2009; 2012-2014; 2023-2024)

Salamanca (1998-1999)

Colón (1999)

Los Andes (2000-2001)

Morelia (2002)

Vélez Sarsfield (2005-2006; 2015)

Boca Juniors (2007; 2020-2021; 2025)

San Lorenzo (2008-2009; 2024-2025)

Racing Club (2010-2011)

Millonarios (2016-2018)

Alianza Lima (2019)

Cerro Porteño (2019)

Al-Nassr (2021-2022)

