Lunes 20 de octubre día de júbilo nacional no laborable por canonizaciones

«Para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia Católica», expresó el presidente Maduro durante una jornada presidencial en Caracas.

El presidente Nicolás Maduro firmó y promulgó un decreto que declara en todo el territorio nacional el domingo 19 de octubre, fecha de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, y este lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables «para que el pueblo participe en las celebraciones religiosas».

El decreto presidencial refrendado establece la suspensión de la jornada laboral en todo el país el domingo 19 y el lunes 20 de octubre, con el propósito de facilitar la participación colectiva en actos de oración y conmemoración por la canonización de dos figuras emblemáticas de la Iglesia Católica venezolana.

«Yo quisiera proceder aquí, en este urbanismo a firmar el decreto con que declaro en todo el territorio nacional el domingo 19 de octubre día de la canonización Dr. José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles. Domingo 19 y lunes 20 Día de Júbilo Nacional, no laborables para que el pueblo en una sola oración salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia Católica. Firmado, refrendado con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo», dijo el jefe de Estado, en cadena nacional de radio y televisión.

Asimismo, agradeció al difunto papa Francisco por otorgar el reconocimiento a José Gregorio Hernández, quien desde hace muchos años ya era un santo entre el pueblo venezolano.

«Digo desde el corazón, gracias papa Francisco, elevaré una oración junto al pueblo por ti cuando le estén entregando el título de Santo a quien ha sido nuestro santo por años José Gregorio Hernández», apuntó.