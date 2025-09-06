Lula da Silva presidente de Brasil, expresó su compromiso con la paz ante las tensiones regionales generadas por el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

En este sentido, manifestó que la nación sudamericana “estará del lado que siempre estuvo, del lado de la paz”, destacando que la guerra solo trae muerte y pobreza.

“Si hay divergencia entre dos naciones, no hay nada mejor y más barato que sentarse en una mesa de negociación y hablar”, agregó y reafirmó que Brasil no tiene ni quiere ningún conflicto internacional.

Lula da Silva reafirma su compromiso con la paz y con Venezuela

Lula además señaló, en relación con el aumento arancelario, su disposición a dialogar con el presidente estadounidense Donald Trump, repitiendo: “El día que él quiera dialogar, Lulinha volverá a la paz y al amor”. Las declaraciones se producen tras la reciente decisión de Washington de imponer un arancel del 50 por ciento sobre productos brasileños.

Por su parte, el ministro de Defensa brasileño, José Múcio, expresó preocupación por los movimientos militares de EE.UU. hacia Venezuela, según reportaron medios locales.

El ministro calificó la situación como una pelea de vecinos que compete a EE.UU. y Venezuela, expresando su deseo de una pronta resolución. Brasil, según Múcio, mantiene su postura pacífica y busca evitar que la frontera terrestre con Venezuela se militarice.

Brasil forma parte de los países firmantes de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aprobada en 2014 durante la Cumbre de La Habana.