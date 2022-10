Lula Da Silva: «Bolsonaro tiene una poderosa máquina de contar mentiras»￼￼

El candidato presidencial por el Partido para Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó el pasado jueves sobre «la poderosa maquinaria» de mentiras que está promoviendo su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro; de cara a la segunda vuelta electoral a finales de mes.

«Nuestro oponente tiene una poderosa máquina de contar mentiras. No es poca cosa la red que mi oponente utiliza para vender monstruosidades, para contar mentiras y para explicarse», señaló Lula ante la prensa en Río de Janeiro, citado por Prensa Latina.

Durante la jornada, Lula Da Silva no quiso referirse a los casos de pedofilia, en los que podría estar involucrado el actual presidente; pero sí comentó que «una hora de la mañana» decidió «hacer un live tratando de explicar» y de desmentir todo «lo que él mismo había confesado».

«Lo que hizo está grabado en un video por él mismo. Fue pensando que las niñas eran prostitutas, cuando en realidad se asustó por la repercusión», refirió Lula, citado por Prensa Latina.

Cabe recordar que, el pasado 14 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó retirar las propagandas de ofensas contra los dos candidatos que disputarán la presidencia de Brasil el próximo 30 de octubre.

En la campaña impulsada contra el candidato Lula Da Silva, el TSE ordenó retirar un video publicado por la empresa Brasil Paralelo, publicado en la red social Twitter.

En el material audiovisual, acusan al exmandatario brasileño de corrupción.

Tal exclusión del audiovisual debe cumplirse dentro de 24 horas bajo pena de multa diaria de dos mil dólares.

Por su parte, en la campaña en contra del actual presidente, Jair Bolsonaro, se concedió una medida cautelar para el retiro inmediato de inserciones en propaganda electoral que acusan al exmilitar de practicar canibalismo.

Caso de pedofilia contra Bolsonaro

El pasado viernes, Bolsonaro contó, durante una entrevista con influencers en Youtube, una anécdota que se remontaba a abril de 2021, en una barriada pobre en Brasilia.

«Paré la moto en una esquina, me quité el casco, miré a unas chicas, tres o cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladas, un sábado en una comunidad. Se generó un clima, volví. ‘¿Puedo entrar en tu casa?’ Entré», relató Bolsonaro, citado por Radio Nacional Colombia.

En la casa «había unas 15, 20 chicas (…) todas venezolanas. Y me pregunto, chicas, todas bonitas, de 14, 15 años, arreglándose, un sábado, ¿para qué? Para ganarse la vida», había agregado el mandatario ultraderechista.

En particular la frase «se generó un clima», que en Brasil tiene connotaciones sexuales, causó controversia, y en las redes se viralizaron videos de ese pedazo de la entrevista con la etiqueta #Bolsonaropedófilo.

Por esta razón, Bolsoanro se «disculpó». No obstante, Da Silva ironizó sobre este video, realizado junto a la ilegítima embajadora de Venezuela en Brasil, Maria Tereza, indicada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó.

«Brasil es fantástico. Tenemos un presidente que reconoce a la embajadora de un país que no es gobierno. Es increíble ver a una embajadora de Venezuela indicada por Guaidó. Es decir, ella no representa ni a Venezuela ni a Guaidó, quien no es nada en Venezuela. Y ella sigue siendo tratada como si fuera embajadora», lamentó el extornero mecánico.

