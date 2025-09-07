Luiz Inácio Lula da Silva lidera desfile por la Independencia de Brasil marcado por la defensa de la soberanía

El desfile se da en un contexto de tensión con el Gobierno del estadounidense Donald Trump, que presiona a Brasil para que la Corte Suprema ponga fin al juicio en curso contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este domingo el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia de Brasil, centrado este año en la defensa de la soberanía, en medio de la crisis con Estados Unidos por las sanciones impuestas al país sudamericano.

El mandatario, ataviado con la banda presidencial, pasó revista a las tropas y después se dirigió al palco de autoridades para presidir el desfile, al que acudieron ministros de su Gobierno, líderes del Congreso, mandos militares y representantes del Poder Judicial, en Brasilia.

El Ejecutivo de Lula eligió para las conmemoraciones del 7 de septiembre de este 2025 mensajes de exaltación patriótica, como «Brasil soberano» y «Brasil de los brasileños», decorados con los colores verde y amarillo de la bandera nacional.

El desfile se da en un contexto de tensión con el Gobierno del estadounidense Donald Trump, que presiona a Brasil para que la Corte Suprema ponga fin al juicio en curso contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del republicano, por intento de golpe de Estado.

La fase final del juicio empezó el martes pasado y concluirá la próxima semana con la deliberación y el veredicto de los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo.

Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión por supuestamente «liderar» un complot golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que se impuso Lula.

Trump ha sancionado a magistrados del alto tribunal y decretado aranceles del 50 % para buena parte de las importaciones brasileñas, en represalia por lo que considera «una caza de brujas» contra Bolsonaro.

En un pronunciamiento en red nacional el sábado, Lula afirmó que Brasil «no será colonia de nadie» ni «acepta órdenes» de ningún otro país, en aparente alusión a la ofensiva de Trump.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) subrayó además que la Constitución brasileña «establece la independencia entre los tres poderes».

«Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país», expresó.

Además de la defensa de la soberanía, el desfile cívico-militar reservó un espacio para destacar la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

Otro tramo del evento estará dedicado a las obras de infraestructura y los programas sociales impulsados por el Gobierno del progresista Lula, que en 2026 entrará en el último año de su mandato.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión