Luis Reyes Reyes junto a Yanys Agüero y otras autoridades locales llevaron a cabo jornada de alistamiento Nacional de la Milicia Bolivariana

En un emotivo acto que reafirma el inquebrantable compromiso del pueblo larense con la defensa de la patria, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, junto a Yanys Agüero, alcalde del municipio Iribarren, G/D Hibrahim Sirgo, Comandante de la ZODI Lara y otras autoridades locales, llevaron a cabo una jornada de alistamiento Nacional de la Milicia Bolivariana.

Este importante evento responde al llamado del presidente Nicolás Maduro, quien ha instado a todos los ciudadanos a integrarse a las filas de la milicia para salvaguardar la soberanía nacional.

Bajo la poderosa consigna #YoMeAlisto, que evoca firmeza, organización y resistencia ante las amenazas externas y narrativas desestabilizadoras, la Plaza Bolívar de Barquisimeto se transformó en el epicentro de esta movilización patriótica.

El gobernador Luis Reyes Reyes enfatizó la relevancia de esta jornada, afirmando que «Hoy estamos aquí dando una muestra de patriotismo demostrando que somos verdaderos herederos de las glorias libertadoras, este llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es muy importante, cuando vayamos a las comunidades vamos a convocar a los ciudadanos para que asistan a cada uno de las Plazas Bolívar de cada municipio para que se alisten en la Milicia Nacional Bolivariana». Su mensaje resonó entre los asistentes, quienes manifestaron su disposición a defender la patria.

Este evento representa un paso significativo en la construcción de un país más unido y preparado para enfrentar cualquier adversidad. La jornada de alistamiento continúa durante el fin de semana, invitando a todos los larenses a sumarse a este esfuerzo colectivo por la defensa y el fortalecimiento de la patria.

Pedro Montilla / Nota de prensa