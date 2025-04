Luis Reyes Reyes: «He recorrido estas calles sin estar en campaña»

La campaña Gente que Resuelve está desplegada en toda la entidad larense para lograr el triunfo electoral del próximo 25 de mayo, día en el que se elegirá al Comandante Luis Reyes Reyes como Gobernador del estado Lara para garantizar la continuidad de la gestión humanista de la Revolución Bolivariana.

“He recorrido estas calles, en campaña o sin campaña, porque yo no necesito ser Alcalde, Diputado o Gobernador para recorrer las comunidades, mi forma de hacer política es en la calle, es vivir dentro de la comunidad, nunca perder el contacto con la gente”, dijo el candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, este martes en la comunidad de Pavia, ubicada en la parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren.

Reyes Reyes, relató que fue uno de los primeros sectores que visitó en Barquisimeto, “yo he recorrido mucho Pavia, de muchacho jugaba béisbol por esta zona, en su estadio; Pavia me trae muy buenos recuerdos, y estoy contento de recibir esta expresión amorosa del pueblo de Pavia porque alimentan mi espíritu, vengo con mucha pasión, fuerza y empeño para trabajar con ustedes, si confían en mí y con su voto me hacen Gobernador de Lara”, dijo en ante una asamblea popular el Comandante Luis Reyes Reyes.

“Me siento comprometido en atenderlos de manera integral para resolver sus problemas de servicios públicos, del agua para mejorar su distribución, nosotros construimos muchas casas aquí, pero todavía nos faltan muchas por construir, por eso esperamos la pronta reactivación por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro de las Grandes Misiones Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor”, adicionó.

Recordó además que el 25 de mayo se elige también a los diputados ante la Asamblea Nacional y Consejo Legislativo, “compañeros que van hacer legisladores, deben trabajar por unas leyes que permitan al pueblo tener acceso a todos los bienes y servicios, para regular la política educativa, de salud, de seguridad. Estamos seguros que tendremos una rotunda victoria y la oposición nunca volverá, nosotros somos la gente que resuelve y por eso venceremos”, concluyó.