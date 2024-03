Luis Ratti solicitará ”anular” la tarjeta MUD en las presidenciales

Luis Ratti solicitará a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que anule las tarjetas de los partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Convergencia y Movimiento por Venezuela (MPV), para que no puedan postular candidata en las elecciones presidenciales, fijadas.

El político aseguró este viernes 15 que solicitará anular la tarjeta de la MUD. Para que no puedan postular candidata en las elecciones presidenciales, fijadas para el 28 de julio; principalmente, Luis Ratti solicitará la anulación al TSJ.

«Nosotros no vamos a permitir que sigan manipulando a la gente», dijo Ratti en un video colgado en sus redes sociales. El político no explicó cuándo formalizará esta petición.

Luis Ratti solicitará la anulación al TSJ

Sobre la MUD, Luis Ratti aseveró que «eso no es un partido político. Estas elecciones tienen que ser plurales, con las organizaciones políticas y que cada organización política legitimada, que cada organización política habilitada pueda postular sus candidatos que estén habilitados. La MUD no es un partido político, la Plataforma Unitaria no es un partido político».

Argumentó también que las tarjetas de Convergencia y MPV «no sacaron los votos en las elecciones pasadas correspondientes para legitimar su participación».

Dijo que su actuación es «con transparencia» y recomendó a la Plataforma Unitaria que se limite a postular a través de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo (UNT) que, a su juicio, «sí sacó los votos y está habilitado».

Será candidato a la presidencia

Luis Ratti ha dicho que se postulará como candidato presidencial el próximo 21 de marzo, aunque no ha dicho qué partido político lo apoya. A finales del año pasado se auto proclamó como «restructurador» de Vente Venezuela y anunció la «expulsión» de María Corina Machado de esa organización, que no está habilitada como organización por el Consejo Nacional Electoral (CNE).