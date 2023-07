Luis Florido propuso a candidatos inhabilitados que se retiren de las primarias

El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), Luis Florido, propuso que los candidatos a las elecciones primarias que están inhabilitados políticamente que se retiren de la contienda si no logran resolver su situación.



“Quienes estén inhabilitados deben retirarse si no resuelven su inhabilitación al 22 septiembre. Necesitamos a alguien que derrote Nicolás Maduro”, sostuvo Florido durante entrevista televisada.



Vale destacar que, no sólo reposa una inhabilitación política por 15 años contra María Corina Machado (Vente Venezuela); otros candidatos a las primarias que también están inhabilitados son Henrique Capriles (Primero Justicia) y Freddy Superlano (Voluntad Popular).



En ese sentido, añadió: “Pensemos en Venezuela. Todos aspiramos el cambio político y este debe ser por vía electoral”. Además, llamó a seguir adelante y “no perder el foco de la ruta electoral”.



“Tenemos que entender que nuestro objetivo es derrotar, en el año 2024, a quienes hoy gobiernan. No va a hacer fácil, vamos a tener muchos obstáculos en el camino”, finalizó.

Con información de Globovisión