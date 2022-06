Advíncula pide perdón y renuncia luego de fallar el penal que deja a Perú sin Mundial

Tras su fallo en la definición por penales, el lateral de Boca, muy golpeado, había escrito unas palabras en Instagram. Luego, las eliminó.

Una imagen, muchas veces más allá de lo trillado que suena, vale más que miles de palabras. Aquí y ahora, la imagen es y fue la de Luis Asvincula tirado en el piso, mirando el césped y llorando de manera desconsolada tras fallar su penal, luego de que su compañero Valera errara otro más y después de que Perú se quedara afuera del Mundial de Catar 2022. Muy golpeado, el laterar de Boca escribió un mensaje contundente, haciéndose responsable de lo sucedido y renunciando a la selección de su país. Duras palabras. Pero horas más tarde, seguramente con la respectiva contención de compañeros, familia y cuerpo técnico, borró las palabras.

EL MENSAJE

«Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy asta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco», había expresado el marcador de punta a través de Instagram. Desconsolado y con una notoria actitud impulsiva. Horas después, dio marcha atrás y eliminó ese mensaje. ¿Sigue entonces? Al Mundial de 2026, donde podría tener revancha, llegaría con 36 años.

El lateral derecho de Boca pateó el tercer penal de su selección y su remate, frente al bailarín arquero australiano, dio en un palo, cruzó el arco y jamás se metió. Ahí, Perú desperdició la ventaja que tenía por la atajada de Gallese en el primer penal de los australianos.

El dolor de Advíncula.

E inmediatamente después de que Andrew Redmayne atajara el previsible remate de Alex Valera, Advíncula se tiró al piso y largó toda su frustración.

