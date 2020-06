Luis Vicente León cree se debe privatizar servicios eléctricos y de agua. El presidente de Datanálisis señaló que el gobierno de Maduro necesita privatizar servicios.

Según León, la necesidad se presenta ante la imposibilidad de generar calidad de los mismos por las sanciones o su “ineficiencia”.

“Este gobierno necesita privatizar la prestación de servicios eléctricos y de agua, privatizar gasolina que ya lo vimos hace apenas un par de días, así como la infraestructura vial del país, es decir, muchas de las cosas que el gobierno intenta hacer y no puede porque destruye el sistema por ineficiencia, o por cobro por debajo de los costos de producción, van a estar absolutamente necesitados a abrirlos a la privatización”, dijo.

Destacó que con ese proceso se abren las oportunidades de negocios para el sector privado de la economía, “porque resulta que el gobierno no puede enfrentar esas cosas porque está sancionado y le impiden importar repuestos para levantar un transformador eléctrico o para garantizar la recuperación de la vialidad”.

“El sector privado no tiene sanciones a menos que sea un encubridor del gobierno, pero el sector privado real no encubre a nadie, está trabajando para generar valor, empresas y ganar dinero, que es parte de su función empresarial. Ese sector no tiene sanciones y puede operar y esa búsqueda va a generar nuevas oportunidades para actores que sí son productivos, y que pueden mejorar la capacidad productiva del país en el mediano plazo”, sostuvo.

Durante una entrevista ofrecida al periodista Eduardo Rodríguez en Unión Radio, indicó que “nosotros no estamos esperando en este momento cambios políticos, una cosa es el discurso y otra es la realidad. A ti te han dicho muchísimas veces a lo largo del tiempo que estamos al borde de un cambio político, pero que nosotros queramos un cambio político no significa que vaya a ocurrir”.

Luis Vicente León cree se debe privatizar los servicios eléctricos y de agua. Sin embargo, detalló que al no esperar un cambio político, “lo que sí estamos esperando es un cambio en el sistema político”.

Es decir, “no estas esperando un cambio de gobierno pero sí estas esperando que ese gobierno le sea imposible sostener muchas de las cosas que ha atendido en el pasado y que generan mayores impactos negativos en la economía”

Por otra parte, apuntó que la crisis ha sido “muy perversa” y en Venezuela hay una caída importante en el ingreso nacional “que pasó de $25.000 millones a este año no ser superior a USD 11.000 millones, osea hablamos del 60% de la caída de la nación y eso impacta empresas, gobierno y gente”.

Aunque León agregó que algunas empresas, sectores o personas tienen una realidad diferente y han sabido leer la situación, por lo que han sido exitosos en su negocio.

“El delivery ha sido un tema central y que revolucionó el mercado venezolano, antes no lo usaban pero hoy con los problemas del COVID-19 y la gasolina, los venezolanos han preferido que le lleven los productos a casa. Ese proceso se ha ido profundizando, hoy consigues empresas que despachan sus productos con motorizados, incluso puedes hacer la compra de supermercado por Internet. Esa gente que entendió el servicio ha sido exitoso y por ende vende más”, manifestó.

Resaltó que la pandemia marca una nueva realidad: “Es un momento de tormenta porque la recibimos en terapia intensiva al tener seis años de recesión económica, pero debemos mirar el post pandemia porque los venezolanos siguen allí y se niegan a perder espacios fundamentales en su vida cotidiana”.

Información: Sumarium