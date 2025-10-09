Luego de años de genocidio por las fuerzas de Israel: Medios reportan que comenzó el alto al fuego en la Franja de Gaza

Los medios informaron que el alto el fuego en Gaza se formalizará una vez que el Gobierno israelí lo ratifique en una reunión de gabinete programada para esta tarde.

Luego de dos años de un genocidio perpetrado por las fuerzas de ocupación israelí, un alto el fuego entró oficialmente en vigor en la Franja de Gaza a las 12:00 hora local de este jueves (09:00 GMT), informaron medios de comunicación.

Al Mayadeen y la plataforma Quds News Network, así como el canal de las Brigadas Al-Qassam de Hamás en Telegram indicaron que la medida, acordada luego de varios días de negociaciones entre el movimiento palestino de resistencia islámica Hamás e Israel, dio inicio a las 12 p. m., hora de Al-Quds (Jerusalén).

Las Brigadas Al-Qassam señalaron en su canal de Telegram: «»Comienza el alto el fuego en Gaza. Gritos de «Allahu Akbar» (Dios es Grande) y ululaciones en Gaza, desde el interior de las tiendas y entre los escombros, alzando señales de victoria».

En esos dos años, las fuerzas de ocupación israelíes mataron a más de 67.194 palestinos e hirieron a 169.890, en su mayoría menores de edad, mujeres y adultos mayores, con base en el más reciente reporte de las autoridades de Salud gazatíes

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur