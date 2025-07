«Los Venezolanos están decepcionados de María Corina Machado», sentenció la actriz Carolina Tejera

La venezolana aseguró que la población empieza a creer que la opositora «no sea la persona (…) que va a lograr un acuerdo sano por Venezuela».

«Mucha gente tiene la decepción de María Corina, mucha gente está burlándose de la situación», aseguró la actriz y modelo venezolana, Carolina Tejera, al referirse a la situación política nacional con relación a la opositora.

La declaración la artista tuvo lugar en una entrevista con el periodista Roberto Carlo Olivares, donde agregó que «si de aquí a diciembre no sucede absolutamente nada con el tema de Venezuela, yo les puedo decir con propiedad que olvídenlo».

«La gente dice ‘no, que tú tienes odio’. No, señores. Hay que ser realista. La única que está en la línea de veremos es María Corina, porque no solo soy yo, son también ustedes como venezolanos que tampoco creen que Machado sea la persona. Cuando lo digo yo, está mal, pero cuando lo dicen ustedes, está bien. Entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo sano por Venezuela», lamentó la venezolana.

Tejera afirmó que «le pide a Dios» que no se repitan las mismas situaciones que ocurrieron con Leopoldo López, Juan Guaidó, Henrique Capriles y todos los demás que dejaron zozobra en la población. «Yo quiero tener la fe, no la quiero perder, porque sé que mucha gente está asumiendo que no va para ningún lado», enfatizó.

Asimismo, cuestionó el hecho de que la opositora no se haya instalado en la Embajada de Venezuela en EE. UU. para que, desde ahí, «tome sus decisiones y diga lo que se va a hacer».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión