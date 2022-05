Los pitchers abridores del día en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB)

Estos son los lanzadores que fueron anunciados para iniciar los encuentros de esta jornada en la pelota ligamayorista.

La Temporada 2022 de la MLB tuvo una intensa jornada el lunes desde el montículo con la actuación de Kyle Hendricks, quien se quedó a un out de tirar una blanqueada completa para los Chicago Cubs con 8.2 innings de siete ponches, mientras que el cubano Néstor Cortés lanzó sin hit ni carrera hasta la octava entrada para los New York Yankees.

Con ese antecedente, este MARTES 10 DE MAYO sigue una nueva semana con una agenda de 16 encuentros en la que Justin Verlander y los Houston Astros tienen la salida más interesante pues se enfrentarán a los Minnesota Twins de su excompañero Carlos Correa. Astros intenta extender a ocho juegos su racha ganadora, aunque aún se desconoce si lo tendrán que hacer frente al boricua Correa, quien ha estado fuera de la alineación de los Mellizos desde días anteriores por un dedo golpeado tras un pelotazo.

Entre los lanzadores latinos, tres lanzadores dominicanos verán acción, pero es el venezolano Martín Pérez quien lleva la batuta de esta jornada pues solo ha recibido una carrera en las 23.0 entradas de sus últimas tres aperturas, bajando su efectividad hasta 2.25 en lo que va de la temporada.

A continuación te presentamos a los pitchers abridores probables de cada juego del día de hoy en las Grandes Ligas.

PITCHERS ABRIDORES MARTES 10 DE MAYO

Tigers vs. Ahtletics: Tarik Skubal vs. Frankie Montas (Rep. Dominicana) (Juego 2) Athletics vs. Tigers: Por definir vs. Alex Faedo

Dodgers vs. Pirates: Tony Gonsolin vs. Bryse Wilson

Brewers vs. Reds: Freddy Peralta (Rep. Dominicana) vs. Hunter Greene

Mets vs. Nationals: Por definir vs. Patrick Corbin

Blue Jays vs. Yankees: Yusei Kikuchi vs. Luis Severino (Rep. Dominicana)

Red Sox vs. Braves: Garrett Whitlock vs. Kyle Wright

Astros vs. Twins: Justin Verlander vs. Joe Ryan

Orioles vs. Cardinals: Kyle Bradish vs. Por definir

Royals vs. Rangers: Brad Keller vs. Martín Pérez (Venezuela)

Guardians vs. White Sox: Cal Quantrill vs. Lucas Giolito

Rays vs. Angels: Corey Kluber vs. Reid Detmers

Cubs vs. Padres: Wade Miley vs. Mike Clevinger

Phillies vs. Mariners: Aaron Nola vs. Robbie Ray

Marlins vs. Dbacks: Jesús Luzardo (Perú) vs. Madison Bumgarner

Rockies vs. Giants: Antonio Senzatela (Venezuela) vs. Alex Wood

