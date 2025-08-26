Los pesistas Venezolanos Keydomar Vallenilla y Angelin Venegas se proclamaron campeones del Torneo ´Espadas Azules´ en Dresde, Alemania

El caraqueño estuvo pletórico en la categoría 88 kg.

Keydomar Vallenilla y Angelin Venegas se proclamaron campeones absolutos en el prestigioso Torneo Internacional «Espadas Azules», celebrado el fin de semana pasado en la ciudad de Dresde, Alemania,

El medallista de plata olímpico en Tokyo 2020 dominó la división de 88 kg con una soberbia actuación que le permitió no solo adjudicarse la medalla de oro, sino también romper el récord estándar de 383 kg fijado por la Federación Internacional de Pesas en esta nueva categoría.

Vallenilla levantó 175 kg en arranque y 210 kg en envión, para un total de 385 kg y 469.8155 puntos Sinclair, consolidando su liderazgo mundial en la categoría.

Defensa exitosa

De igual forma en la rama masculina, el campeón panamericano y medallista de plata olímpico, Julio Mayora (79 kg), defensor del título del torneo, demostró su jerarquía con 155 kg en arranque y 194 kg en envión.

Alcanzó un total de 349 kg (450.0704), lo que le aseguró el oro en su división y el segundo lugar en la clasificación general del torneo.

Por su parte, Reiner Arango (71 kg) mostró gran solidez con 138 kg en arranque y 173 kg en envión, alcanzando un total de 311 kg (427.2829), lo que le valió la medalla de oro en su categoría y la quinta posición en la tabla general.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder