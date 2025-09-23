Los Mismos 15 encienden esta Navidad con su nuevo tema “Hoy te prometo”

La agrupación gaitera Los Mismos 15, reconocida por llevar el sonido original de la Navidad a cada rincón de Venezuela, da inicio a la temporada navideña con el lanzamiento de “Hoy te prometo”.

Un tema cargado de romanticismo y reconciliación que promete convertirse en himno de estas fiestas.

Una historia de amor al ritmo de la gaita compuesta por la talentosa zuliana Paola Salas e interpretada por Mario Hernández, Edgar Hurtado y Eri Quiroz (quien además aportó los arreglos musicales).

“Hoy te prometo” mantiene viva la esencia gaitera con un matiz íntimo y sensible. Su videoclip, grabado en Caracas bajo la dirección de Jeduar Méndez, invita al público a reencontrarse con la magia de diciembre y el poder de la música para unir corazones.

Un álbum que reúne lo mejor de su historia El tema forma parte del esperado álbum “Lo mejor de lo mejor”, una producción con 7 temas, que incluye medleys de grandes clásicos como Amparito, La Primavera y Golpecito, además de colaboraciones inéditas con figuras de lujo: Rodrigo Mendoza (Dimensión Latina), Sócrates Cariaco (Proyecto A) e Hildemaro, quienes por primera vez interpretan al ritmo de la gaita.

Invitación especial a vivir la NavidadLa agrupación invita al público a disfrutar de su temporada gaitera, el próximo 26 de septiembre en la Sala de Eventos Lee Hamilton, donde recibirán junto a sus seguidores el nuevo año con música, alegría y tradición.“Lo volvieron a hacer”, dicen sus seguidores, y este año Los Mismos 15 reafirman su lugar como los portadores oficiales del espíritu navideño venezolano.

Disponibilidad El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de 1 de septiembre.📱 Redes sociales:• Instagram: @losmismos15oficial• Instagram: @eriquirozmusic

Hender «Vivo» González