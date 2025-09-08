Los «looks» más impactantes en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025 (+Fotos)

La alfombra roja se convierte en la pasarela más emocionante donde las estrellas han desfilado con los diseños más vanguardistas y sofisticados, pues este es uno de los eventos donde más se permite ser creativo e incluso atrevido.

La temporada de los eventos y premiaciones más glamorosos en la industria de la moda y el entretenimiento está de regreso este domingo con los MTV Video Music Awards 2025, donde las grandes estrellas de la música se han reunido en un mismo lugar: la UBS Arena en Nueva York con una alfombra roja que ha dejado sin aliento.

LL Cool J volverá a los VMA’s para conducir la gala, marcando su debut como presentador en solitario, mientras que Lady Gaga, quien lidera la lista de nominaciones de la noche, tiene previsto subir al escenario para cantar. Por su parte, Mariah Carey, quien regresa a estos galardones después de 20 años, será homenajeada con el galardón más importante de la ceremonia, el Video Vanguard Award.

Y para los amantes de la moda, la alfombra roja se convierte en la pasarela más emocionante donde las estrellas han desfilado con los diseños más vanguardistas y sofisticados, pues este es uno de los eventos donde más se permite ser creativo e incluso atrevido con las elecciones de estilismo, creando momentos únicos que han marcado la historia de los VMA’s.

Aquí te dejamos a todas las celebridades que han desfilado el día de hoy con los looks más icónicos de la noche para que no te pierdas ninguno.

