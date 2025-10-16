Los Gobiernos de Rusia y Cuba fortalecen cooperación militar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este miércoles, 15 de octubre, la ley que formaliza el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con la República de Cuba y fortalece la cooperación entre Moscú y La Habana en materia de defensa.

El documento firmado por el mandatario ruso, Vladímir Putin, legaliza el pacto suscrito previamente el pasado 13 de marzo en la capital cubana y el 19 de marzo en Moscú. La ratificación, detallada en el sitio web oficial de actos jurídicos de Rusia, sienta las bases para un futuro desarrollo estratégico conjunto.

Además, el convenio establece la base jurídica indispensable para delinear los objetivos, las áreas de trabajo y las modalidades específicas que regirán esta colaboración bilateral. Un punto crucial del acuerdo es que también garantiza la protección de los intereses de los ciudadanos rusos que se encuentren realizando tareas en territorio cubano dentro del marco de lo establecido.

Esta ratificación militar se suma a la cooperación bilateral en otras áreas estratégicas. En junio, Rusia y Cuba también consolidaron su alianza energética durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

El encuentro, liderado por el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, y la delegación cubana, encabezada por el ministro de Comercio e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, marcó un avance en las relaciones energéticas mutuas.

La reunión se centró en la participación directa de empresas rusas en la modernización y recuperación del sistema energético cubano. Esto incluye proyectos concretos como la construcción de una nueva unidad generadora de 200 megavatios (MW) y la reparación mayor de unidades existentes de 100 MW.

En esta misma línea, las naciones exploraron la posibilidad de elaborar una estrategia de cooperación energético-cubana, la cual tomaría como referencia la Estrategia Energética de Rusia hasta 2050, según lo informado por el Ministerio de Energía ruso.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur