Presidente iraní agradece el apoyo de Belarús contra la agresión de Israel y EE.UU., mientras que Lukashenko respalda el derecho de Teherán al uso pacífico de la energía nuclear.

Los Gobiernos de Bielorrusia e Irán dieron un paso firme hacia la profundización de sus relaciones estratégicas tras la visita oficial del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, a Minsk los días 19 y 20 de agosto. Durante la estancia, ambos países suscribieron 13 acuerdos bilaterales que abarcan cooperación en salud, medio ambiente, aviación, silvicultura y agricultura, y emitieron un enérgico pronunciamiento de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Occidente contra Estados soberanos.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, y Pezeshkian firmaron una declaración conjunta que reafirma la intención de fortalecer los lazos tradicionales y estratégicos, basados en los principios de igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y no injerencia en asuntos internos. El documento también hace hincapié en la colaboración mutua para la paz, la estabilidad regional y el cumplimiento del derecho internacional.

Entre los acuerdos destacados figuran un pacto sobre aptitud para volar entre las autoridades de aviación de ambos países, memorandos de cooperación en protección ambiental, salud pública y educación médica, así como convenios sobre silvicultura y medicina veterinaria.

Lukashenko ratificó que Belarús e Irán son naciones amigas y trabajan para el beneficio de sus pueblos. “Estamos dispuestos a cooperar con ustedes en todas las áreas, desde el suministro de alimentos a su país hasta la cooperación técnico-militar. No estamos construyendo amistad contra nadie”, dijo.

Añadió que Belarús considera a Irán un socio político y económico importante, y apoyó el derecho legítimo de Teherán al uso pacífico de la energía nuclear.

Pezeshkian agradeció la solidaridad de Belarús durante la agresión contra la República Islámica perpetrada por el Estado sionista de Israel y EE.UU., que incluyó un ataque a instalaciones nucleares pacíficas iraníes que se hallaban bajo supervisión del Organismo Internacinal de la Energía Atómica (OIEA). Se comprometió a ayudar a Belarús a enfrentar las sanciones económicas de Occidente.

La visita de Pezeshkian estaba prevista para junio pasado, pero debió aplazarse por la referida agresión contra Irán, a la que este respondió con su operación militar Promesa Verdadera III.

Las autoridades de ambas naciones señalaron que el activo intercambio de visitas a alto nivel en los últimos años ha contribuido a la estabilidad y dinamismo de la cooperación bilateral, en línea con la “Hoja de Ruta para la Cooperación Integral 2023-2026”, firmada en marzo de 2023 durante la visita de Lukashenko a Irán.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur