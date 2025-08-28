Los exorbitantes precios de las entradas para ver a la Selección Argentina vs La Vinotinto en Eliminatorias al Mundial 2026

Se conocieron los altos precios de las entradas para el partido que afrontará la Selección argentina ante Venezuela, por la 17ma fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Se dieron a conocer los altos precios de las entradas para el partido que afrontará la Selección Argentina ante Venezuela, por la 17ma fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este martes, la AFA publicó los precios de las entradas para lo que será el encuentro de la Albiceleste ante La Vinotinto. La venta al público general empezará este miércoles desde las 17 horas mientras que esta tarde inició para la venta exclusiva para American Express.

Los precios empiezan desde los 29 mil pesos para la entrada popular para menores y llega hasta los 480 mil pesos para la platea San Martín y Belgrano media. La popular normal cuesta 90 mil pesos y la platea más barata, la Sivori y Centenario Alta, vale 158 mil pesos.

El equipo de Lionel Scaloni ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene e irá como el ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo.

Selección argentina vs Venezuela: los precios de las entradas

Popular – $90.000 – USD 67.32

Popular menor – $29.000 – USD 21.69

Sívori y Centenario alta – $158.000 – USD 118.18

Sívori y Centenario media – $320.000 – USD 239.36

San Martin y Belgrano alta – $260.000 – USD 194.48

San Martín y Belgrano baja – $450.000 – USD 336.60

San Martín Y Belgrano media – $480.000 – USD 353.98

Hender «Vivo» González

Con información de diariouno.com.a