«Los conflictos no se resuelven con gobiernos extranjeros»: Stalin González rechaza los actos de violencia de la oposición extremista

El dirigente opositor, miembro del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, rechazó los actos de violencia de la oposición extremista y las recientes amenazas de María Corina Machado desde las redes sociales llamando al gobierno de EEUU para agredir a Venezuela.

En este sentido, afirmó que «los conflictos no se resuelven con más peleas, imposiciones o la decisión de gobiernos extranjeros, sino con el respeto de la soberanía popular, con diálogo y acuerdos entre los venezolanos, que permitan lograr un compromiso con la paz».

González refiere que todas las declaraciones suscitadas en las últimas horas, «en lugar de aportar soluciones que mejoren la calidad de vida de la gente, solo incrementan la zozobra».

Asimismo, advirtió que «venga de donde venga, ningún acto de violencia o plan que prometa una salida rápida llevará al país a buen puerto».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión