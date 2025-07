Los campeones en casa: Selección Venezolana de sóftbol masculino regresa triunfante al país tras ganar la Copa Mundial 2025

Con un contundente marcador de 3-0, Venezuela, actualmente clasificada como el número 4 del mundo, se alzó con su primer título mundial en esta categoría.

Este martes, la selección venezolana de sóftball masculino arribó al país tras lograr una histórica victoria sobre Nueva Zelanda en la final de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino WBSC 2025, celebrada en Prince Albert, Canadá. Con un contundente marcador de 3-0, Venezuela, actualmente clasificada como el número 4 del mundo, se alzó con su primer título mundial en esta categoría. A su llegada los atletas fueron recibidos por el ministro de Deporte, Franklin Cardillo.

«Esto es para Venezuela, los que jugamos este deporte lo que queremos es que la gente disfrute y aquí está este regalo del sóftbol venezolano para Venezuela completa», declaró el atleta presente en el equipo, Rafael Flores al pisar suelo venezolano. Asimismo, calificó el rendimiento de su grupo como «excelente de verdad, mucho compañerismo, todo se dio en el momento preciso, los muchachos hicieron un excelente trabajo».

En un destacado desempeño, tres lanzadores venezolanos se unieron para blanquear a su rival neozelandés. Entre ellos, el MVP del torneo, Maiker Pimentel, quien a pesar de sufrir una lesión en el tobillo, lanzó 5.2 entradas permitiendo solo un hit, ponchando a nueve bateadores y otorgando dos bases por bolas.

El entrenador Delio López expresó, el pasado 12 de julio, su gratitud tras la victoria: «Doy gracias a Dios porque cada vez que mi selección me ha necesitado, Dios me ha ayudado a dejar al equipo en un mejor lugar del que lo encontré. Esta noche puedo dormir tranquilo. Tuve el privilegio de dirigir al mejor equipo del planeta, y no por mí, sino por mi familia y todo el pueblo venezolano que necesita este tipo de victoria».

Por su parte, en días pasados, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, también felicitó al equipo a través de una publicación en Instagram. «¡Felicidades! Expreso con gran alegría mi orgullo absoluto por cada uno de los jugadores de nivel que hoy, en la final, demostraron su asombrosa capacidad. ¡Generación de Oro! ¡Campeones por primera vez! sumándose a las celebraciones por este logro que coloca a Venezuela en lo más alto del sóftbol mundial», expresó el mandatario.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión