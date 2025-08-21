A lo largo del año, la Armada de los Estados Unidos, ha intentado realizar una serie de operaciones marítimas en el Mar Caribe e incluso con desplegar buques de guerras en el mes de agosto, cerca de las costas venezolana. Si bien las autoridades estadounidenses han calificado estas actividades como «operaciones antinarcóticos», existe un intenso debate sobre su verdadero propósito.

El Presidente de la República Bolivariana de Nicolás Maduro Moros, en particular, ha denunciado a estas operaciones, calificándolas como una “amenaza” directa de los Estados Unidos de Norteamérica; no obstante, periodistas, analistas y politólogos venezolanos, surgieren que son una forma de «guerra psicológica» diseñada para intimidar a la nación sudamericana.

Leer también: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López a EEUU: «¡No se equivoquen! Una agresión a Venezuela sería un ataque contra toda la región»



Los analistas políticos, señalan que el despliegue naval podría tener múltiples objetivos, desde «presionar y hostigar al gobierno venezolano» hasta ensayar respuestas a un posible conflicto o simplemente reafirmar la presencia militar de EE. UU. en el «patio trasero» de su esfera de influencia. Sin embargo, en el contexto de la arremetida política y sanciones económicas que a lo largo de los años la extrema derecha ha llevado a cabo, la interpretación de estas maniobras como una guerra psicológica gana fuerza, ya que busca sembrar incertidumbre y miedo en la población como lo han venido haciendo en el pasado. Para salir de dudas, el equipo periodístico de Noticias Barquisimeto entrevistó al profesor Rojas y a la politòloga Lelimar Narváez egresada de la UFT.

Los buques gringos en el Caribe ¿Guerra psicológica contra Venezuela?

¿Cómo interpreta usted la presencia cada vez más frecuente de buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe, particularmente en las cercanías de la costa venezolana?

«La presencia de estos buques, debe interpretarse en un doble sentido: es una demostración de fuerza y, al mismo tiempo, una herramienta de disuasión. Desde Washington, la narrativa oficial es que se trata de operaciones de lucha contra el narcotráfico«, recalcó

«Sin embargo, la frecuencia, el tipo de activos (destructores, buques de asalto anfibio) y su proximidad a las costas venezolanas envían una señal inequívoca a Caracas: ‘estamos aquí, vigilando de cerca y tenemos la capacidad de actuar si lo consideramos necesario’. Es un claro mensaje de que la región es de interés estratégico para Estados Unidos y que no permitirá que la influencia de potencias rivales, como China o Rusia, se consolide en su ‘patio trasero’. Es una forma de mantener la presión sin llegar a una confrontación directa; Es decir, nada pasará en Venezuela, ellos no podrán ingresar y ni siquiera estar en las costas», informó Rojas

¿En qué se diferencia o se asemeja a las tácticas utilizadas en el pasado?

«Se asemeja mucho a la ‘diplomacia de cañonero’ de siglos pasados, donde el poder naval era usado para proyectar influencia. No es algo nuevo en el Caribe. En el siglo XX, por ejemplo, Estados Unidos utilizó su flota para forzar cambios de gobiernos», indicó el politólogo



«La diferencia principal hoy es el contexto. Ya no se trata de una intervención militar, sino de una guerra de nervios. La táctica actual es más sobre la vigilancia, la recolección de inteligencia y el desgaste psicológico que e igualmente, como hace años, no prosperará. Es una táctica de ‘cerco’, donde se muestra la capacidad de bloquear, aislar, amedrentar e intentar ahogar una economía que ya ha sido víctima de las propias sanciones de los gobiernos gringos. Es el uso del poder naval, como herramienta de ‘policía’ en este caso, con la excusa del narcotráfico, algo que carece de sentido». Destacó el especialista en relaciones internacionales y estrategias de disuasión.

«Quieren crear un desgaste psicológico»

¿Es una continuación de la política de «máxima presión» de Trump o ha habido un cambio en el enfoque?

R: Sin duda, es una continuación de la política de ‘máxima presión’ que inició con las sanciones en la primera administración Trump. Sin embargo, con Biden, el enfoque había evolucionado, no obstante; ahora con esta segunda presidencia del magnate norteamericano, son más propensas a las amenazas directas y a las sanciones unilaterales.

¿Qué objetivos busca lograr Estados Unidos?

R: La guerra psicológica se manifiesta en varios niveles. Primero, en el plano interno, genera la percepción de un asedio. Esto puede ser utilizado por el gobierno venezolano para movilizar a su base de apoyo, apelando al sentimiento de defensa nacional. Sin embargo, para la población en general, genera una sensación de vulnerabilidad.

La escalada de tensiones tiene un efecto desestabilizador en toda la región

.¿Cómo afecta esta escalada de tensiones en el Caribe a la dinámica de la región?

La región ha entrado en un suspenso, porque los buques gringos en el Caribes podrían ser considerados como una escalada de consecuencias catastróficas para toda Latinoamérica.

«No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución… Todo se resuelve con diálogo», declaró recientemente la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Razón por la cuál Rojas, señala que «El Caribe se convierte en un juego de ajedrez, donde las potencias mundiales y los intereses regionales, se enfrentan con una Venezuela en el centro de la partida, siendo la reina que quieren desde Estados Unidos, tener en el tablero como sea posible».

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB