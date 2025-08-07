Los BRICS planearían responder conjuntamente a los aranceles del presidente de EEUU. Donald Trump

Recordemos que, al igual que Brasil, que debe pagar un arancel del 50%, India también recibió un gravamen del mismo porcentaje, según la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, por la importación de productos rusos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que planea llamar a sus homólogos de India y China para discutir y enarbolar una contestación a los gravámenes de EEUU.

«Intentaré conversar con ellos sobre la perspectiva de cada país y sus implicaciones para cada uno, para que podamos tomar una decisión», indicó Lula da Silva a la agencia Reuters.

Al igual que Brasil, que debe pagar un arancel del 50%, India también recibió un gravamen del mismo porcentaje.

Según el Gobierno estadounidense, la justificación es la importación de productos rusos por parte de India.

