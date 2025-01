Los bebés que nacerán en 2025 marcarán oficialmente el inicio de la «Generación Beta»

Si acabas de descubrir Generación Alpha, prepárate para una nueva generación de niños que debutará el 1 de enero. La Generación Beta comenzará a llegar en 2025, y algunos expertos predicen que estarán inmersos en inteligencia artificial y tecnología incluso más que las generaciones anteriores.

Las fechas de inicio y fin de las generaciones pueden ser confusas, pero la Generación Beta seguirá naciendo hasta aproximadamente 2039. Antes de ellos, la Generación Alfa se extendió de 2010 a 2024 , la Generación Z de aproximadamente 1996 a 2010, y los millennials de 1981 a 1996.

La próxima generación “heredará un mundo que se enfrenta a grandes desafíos sociales”, escribió el demógrafo y futurólogo Mark McCrindle en una entrada de su blog . “Con el cambio climático, los cambios demográficos globales y la rápida urbanización en primer plano, la sostenibilidad no será solo una preferencia sino una expectativa”.

Si sufre un latigazo cervical, no está solo.

“No hace mucho tiempo que hablábamos de los millennials como niños”, dijo Jason Dorsey, investigador generacional y autor de “Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business — and What to Do About It”.

Dorsey dice que la Generación Beta comenzará sus vidas de manera muy diferente a sus contrapartes de la Generación Alfa. Son hijos de los millennials más jóvenes y de los mayores de la Generación Z y nacerán en un mundo completamente pospandémico. Muchos de ellos vivirán hasta el siglo XXII.

Al igual que los más jóvenes de la generación Alpha, es posible que no experimenten los cierres de escuelas y el aislamiento social de Covid, pero sus familias y sus hermanos habrán sido moldeados irrevocablemente por ello.

“Será algo por lo que tal vez hayan pasado los hermanos mayores, ciertamente algo que aprenderán de la historia, pero no algo que sea necesariamente un evento contemporáneo”, dijo.

Según Dorsey, la Generación Beta probablemente se integrará a los dispositivos inteligentes y a la inteligencia artificial de una manera que no lo hicieron las generaciones anteriores. Al igual que la Generación Alfa, dependerán de ellos para resolver problemas.

Probablemente también crecerán con el cambio climático como una terrible realidad con consecuencias más directas en sus vidas. A medida que maduren, verán cómo los líderes de la generación X y de los baby boomers que se ocupan de estos problemas son reemplazados lentamente por los millennials y la generación Z.

“Es probable que la generación Z sea elegida como representante cuando la generación Beta tenga edad suficiente para votar”, afirmó Dorsey. “El cambio climático seguirá siendo un tema muy importante para ellos”.

La reputación crónica en línea de Gen Alpha

Al igual que la Generación Z y la Generación Alfa, la Generación Beta crecerá con las redes sociales, aunque todavía no se sabe cómo evolucionarán esos medios en la próxima década. Pero otros expertos predicen que los padres de la Generación Z podrían optar por proteger a sus hijos de estar conectados de forma crónica, un estereotipo que ha llegado a definir a la Generación Alfa.

Si bien los padres mayores de la generación del milenio tienden a integrar la tecnología en las vidas de sus hijos de la generación Alfa, McCrindle escribió que los padres de la generación Z podrían adoptar un enfoque diferente con sus futuros hijos de la generación Beta.

Carla Martínez / Con información de NotiFalcón