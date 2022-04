Los Ángeles Lakers: Historia de una debacle inexcusable

La derrota por 121-110 del miércoles contra los Phoenix Suns dejó a la franquicia angelina sin opciones de clasificarse para el play-in y, por ende, los playoffs de la NBA. 💍 La plantilla, armada para apuntar al anillo, se une a otros fracasos históricos del equipo pese al gran año individual de LeBron James.

Leer También: La hipotética presentación de Kylian Mbappé por el Real Madrid, a debate

LeBron James lanzó en un tuit en agosto de 2021 en el que pedía a los detractores de Los Angeles Lakers que mantuvieran esa energía cuando la temporada empezara de verdad. «Seguid hablando de mi equipo, de la edad de nuestra plantilla, de cómo jugamos, cuánto nos lesionamos, de que ya ha pasado nuestro momento en la NBA, etcétera. Solo hacedme un favor. Mantened esa misma narrativa y energía cuando esto empiece. Es todo lo que pido”, se leía en un mensaje que no tardó en borrar, aunque sí lo suficiente para que varios medios se hicieran eco del mismo.

Ese tuit resume, en realidad, el conjunto de factores que han llevado a los Lakers hasta una eliminación prematura e inverosímil antes de que ni siquiera arranquen el play-in y, posteriormente, los playoffs de la NBA. Los Lakers han acusado la veteranía, las lesiones y, además, no han jugado a nada calificable como buen baloncesto en ningún tramo de un curso en el que han alineado hasta 39 quintetos titulares distintos para rascar 31 victorias y sufrir 48 derrotas.

Su eliminación definitiva por 121-110 a manos de los Phoenix Suns, con LeBron lesionado en la banda y escondido detrás de unas gafas de sol, llega tras siete derrotas consecutivas inexcusables, quizás la palabra que mejor define una temporada en que los jugadores se han empeñado en poner excusas. «Nuestro objetivo era ganar el título, pero luego tuvimos lesiones y la situación cambió”, aventuró el miércoles, tras su eliminación, Anthony Davis. Todos los referentes del equipo dieron un paso al frente menos James, escudado en su tobillo para evitar el mal trago de la prensa.

Carmelo Anthony fue el más sincero: “No conseguimos el objetivo, por la razón que sea… debemos reflexionar, pero ahora no tengo respuestas”. El mal trago no sentó bien ni a la afición ni a tótems de la franquicia como Magic Johnson, que se mostró duró en First Take, programa de referencia de la ESPN: “Ya sea por las individualidades, ya sea por la defensa, ya sea jugando juntos, el problema es que ellos inventan todas esas excusas, inventan excusas de nuevo. ¡Dejad de poner excusas!”.

Los Lakers y los Nets arrancaron la temporada 2021-2022 como principales favoritos al anillo de la NBA, pero mucho ha cambiado de por medio Agencias

Johnson argumentó que las piezas no encajaron y además criticó la falta de autocrítica por parte de las principales estrellas del equipo, tirando con dardo contra el big-three. “Son ellos los que van a tener que decir: ‘tenemos que resolver esto’”. El enfado de la leyenda no fue el único en el pasado, y la última ocasión en que comentó el descalabro del equipo púrpura y dorado lanzó otro dardo: “Pueden no meter ni un tiro contra nadie, pero no dar el máximo esfuerzo es inaceptable como laker”.

El origen del hundimiento de los Lakers fue el mismo verano del mensaje borrado de LeBron. Tras caer eliminados contra los a la postre finalistas Suns, en los despachos sonaron con fuerza DeMar DeRozan y Buddy Hield como principales refuerzos de la plantilla. Al primero le tenían atado cuando el propio James intervino a favor de Russell Westbrook, la millonaria apuesta a todo o nada (44 millones de dólares de salario este año y 47 el próximo) para reforzar al grupo.

Para conseguir al polémico base, que anoche hizo gala de su difícil encaje en cualquier franquicia con sus declaraciones, los Lakers se desprendieron de piezas clave como Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope y Kyle Kuzma. Allí llegaron los veteranos al teórico rescate, dejando la media de edad del equipo en 31,4 años, la más avanzada en la historia de la franquicia. Si bien el trío formado por Westbrook, Davis y LeBron solo pudo compartir 21 partidos sobre la cancha, la caída libre en 2022, con un balance de 13 victorias y 28 derrotas —4-17 desde el All Star— resulta impensable para una plantilla armada con la mirada puesta en el anillo.

El nefasto curso angelino amenaza con cobrarse varias víctimas en los próximos meses: hay ya rumores sólidos de una salida de Frank Vogel, incapaz de ordenar a su plantilla de pinta, colorea, recorta y pega; se habla incluso del futuro de Rob Pelinka, GM del equipo; y sin duda, habrá muchas decisiones que tomar con Monk, Anthony, Howard, Bradley, Ellington y Bazemore entrando en la agencia libre.

Con tres partidos por disputarse, los Lakers tienen un triste dato por el que luchar: evitar unir sus nombres a las peores temporadas estadísticas de L.A. en la NBA. Con su actual porcentaje del 39,2% de victorias, se unirían a las otras siete plantillas angelinas que han logrado menos de un 40% de victorias en 75 años de historia.

Un gran año sin premio para ‘El Rey’

La estéril longevidad de LeBron

LeBron James ha batido récords de todo tipo en su 19ª temporada en la NBA, pero su excelente nivel individual no ha dado frutos a nivel colectivo con los Lakers. El astro de Akron promedia 30,3 puntos por partido y debe disputar dos encuentros más si quiere optar al título de máximo anotador de la temporada, que se disputa con Joel Embiid (30,4) y Giannis Antetokounmpo (30,1).

​El referente de L.A. se ha perdido un total de 23 partidos por culpa de varias lesiones, la última de tobillo. No ha estado sobre la pista en cinco de las siete derrotas consecutivas con las que el conjunto angelino ha confirmado su eliminación del ‘play-in’ y los playoffs.

​En los últimos días, LeBron ha copado también titulares por una polémica con Kareem Abdul-Jabbar, que le ha acusado de hacer bailes ridículos en la pista y comentarios vergonzosos sobre la covid-19 fuera de ella esta temporada.

Acaben por debajo de este baremo o no, la debacle inexcusable recuerda a otros grandes reveses de la trayectoria del equipo cuando ha recurrido a ilustres veteranos:

En la temporada 2003-2004, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Karl Malone y Gary Payton cayeron en las Finales de la NBA ante los Detroit Pistons, y en el curso 2012-2013 Kobe Bryant, Pau Gasol, Steve Nash y Dwight Howard se estrellaron en primera ronda ante los San Antonio Spurs.

Lo que no hicieron estos dos equipos fue quedarse fuera de los playoffs, un hecho que ha ocurrido en doce ocasiones en toda la historia de la franquicia, siete de ellas en las últimas nueve temporadas. Visto en perspectiva, el anillo de 2020 parece una fantasía.

Mundo Deportivo