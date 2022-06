Los 10 mejores lanzadores de falta de la historia del fútbol

Juninho, Messi, Koeman, Cristiano, Rogério Ceni… conceder una falta cerca de la frontal a sus equipos nunca fue una buena idea para pararles

Concederles faltas, sobre todo en la frontal del área, nunca fue una opción para pararles. Dejarles solos, frente a frente ante el balón sin oposición, siempre ha sido un riesgo porque allí, en el punto exacto donde querían mandar el esférico lo alojaban con un alto porcentaje de éxito. Es difícil calibrar quién ha sido el mejor lanzador de faltas de la historia del fútbol y para gustos colores, pero a juzgar por la objetividad de los números, este sería el top-10.

Zico

101 goles

Su diestra la metía desde cualquier ángulo. Atrás quedan los tiempos de Zico, que entre 1971 y 1994 hizo disfrutar a sus hinchas y compañeros en Flamengo, Udinese, Kashima y la selección brasileña, pero si nos regimos por los números el brasileño es el mejor lanzador de la historia con 101 tantos de libre directo, aunque con asterisco. Él mismo dice que marcó un centenar, aunque otras estadísticas rebajan la cifra hasta los 62. Habrá que fiarse de su palabra…

Juninho Pernambucano

76 goles

Imposible no asociar su nombre al de los libres directos. Cualquiera que fuera la distancia, Juninho Pernambucano telegrafiaba la trayectoria del balón con la altura adecuada y la colocaba. El brasileño alcanzó los 76 goles de falta en su trayectoria, 44 de ellos en aquel Lyon que dominó sin rival la liga francesa entre 2002 y 2008 con siete títulos. Nunca pudo aprovechar la sobrenatural precisión del centrocampista para pasar de cuartos en la Champions.

Pelé

70 goles

Cómo no, tiene que ser otro brasileño el que cierre el podio. O’Rei dominaba el balón de todas las maneras y también le daba la colocación y potencia adecuadas cuando lo detenía para convertir las faltas directas, hasta 70. El Santos y la selección brasileña, donde se erigió en el único jugador hasta ahora en haber ganado tres Mundiales, los grandes beneficiarios de esta arte del delantero.

Víctor Legrotaglie

66 goles

Otro jugador de lo más ‘vintage’, y de la generación de Pelé al haber nacido sólo tres años antes, en 1937. El balón parado era un caramelo para él y saboreó hasta 66 goles de falta directa, siendo todavía el argentino que más suma en esta faceta a falta de que le atrape Messi. Desarrolló toda su carrera en Argentina entre Gimnasia y Esgrima, Chacarita Juniors y Atlético Argentino entre otros equipos.

Ronaldinho

66 goles

Se bajó de su mejor nivel pronto y con 28 años ya había olvidado el Ronaldinho que sobre todo maravilló entre 2005 y 2006 pero aún así le dio para llegar a los 66 goles de falta –19 con el Barça-, y cerrar el top-5. Su creatividad no tenía límites y, en el Barça, sorprendió en varias ocasiones a los porteros con faltas rasas como la que endosó al Werder Bremen en un partido que clasificó al Barça para los octavos de Champions de la 06-07. Para delirio, el que dio la victoria contra la Real Sociedad en el último minuto en la 03-04.

David Beckham

65 goles

El fútbol es a veces casualmente caprichoso y tras Ronaldinho llega la estrella que en este caso fichó el Madrid aquel mismo verano de 2003 y por el que pujó también el Barça. Tenía un guante sin ninguna duda y llegó a los 65 tantos de libre directo para quedarse a sólo uno del brasileño pero también en esta faceta al club azulgrana le salió mejor el fichaje de ‘Dinho’ que el de ‘Becks’: sólo 7 tantos de esta manera como blanco por los 19 de Ronaldinho en el Barça.

Diego Armando Maradona

62 goles

El ‘Pelusa’ tenía todos los tributos y hay que recordar que, como su sucesor, también hacía lo que quería con el balón parado y se retiró con 62 tantos de falta directa. El más recordado, uno que le marcó con el Nápoles a la Juventus en la temporada 85-86. Más que por la distancia –era dentro del área-, por el ángulo imposible que le dio al dibujar una parábola imposible al palo corto. Fue en este caso de libre indirecto pero merece ser el más recordado porque su parábola sigue sin tener explicación salvo para Maradona.

Ronald Koeman

60 goles

Como buen futbolista total del agrado de Cruyff, Koeman era conocido no sólo por ayudar a evitar goles como defensa sino por meterlos y celebró 60 de falta en su carrera. Sea el aficionado del Barça o no, no hace falta decir cuál es el lanzamiento que más se recuerda de Ronald. Aquel tiro en la final de la Copa de Europa de 1992 frente a la Sampdoria -aunque fue indirecto-, no dibujó demasiada parábola pero fue la perfecta para burlar la palomita de Pagliuca y convertirse en inmortal. Convirtió 26 faltas como azulgrana.

Rogerio Céni

59 goles

Nunca un portero había tenido tanto trabajo en el área contraria además de la propia y el internacional brasileño se retiró como el meta más goleador de la historia con 113 goles, 59 de ellos de falta que le colocan en el top-10 histórico. Cada tanto suyo de libre directo era una excentricidad más en el mundo del fútbol además, claro, de un alivio para su entrenador al terminar la jugada si es que no la enviaba fuera. Desarrolló toda su carrera en el Sao Paulo entre 1993 y 2015.

Marcelinho Carioca

59 goles

Un brasileño abre la lista y otro cierra el top-10. Aunque sea el más desconocido de los 10 primeros, Carioca, que marcó 59 goles de libre directo en su carrera, tuvo un efímero paso por el Valencia en la temporada 97-98, aunque sólo disputando cinco partidos. El centrocampista desarrolló gran parte de su carrera en Brasil con el Corinthians. Su habilidad en las faltas inspiró a Marcos Assunçao.

Leo Messi

58 goles

El mejor lanzador de faltas de los tiempos recientes se queda fuera por poco del top-10 con 58 tantos, 50 de ellos con el Barça. Son conocidos los gestos de desesperación de los entrenadores rivales cuando uno de sus jugadores concede un libre directo en la frontal, aunque los metió de más lejos como el que le clavó al Liverpool en las semifinales de la Champions de 2019 pese al dramático final de esa eliminatoria. Sólo ha marcado uno esta campaña en un último curso de difícil adaptación al PSG por las lesiones pero sus últimas actuaciones sugieren que falta mucho para que se termine y puede seguir engordando sus números.

Cristiano Ronaldo

57 goles

En el segundo lugar fuera del top-10 y, muy cerca de Messi, a sólo un tanto con 57, le sigue Cristiano, que en abril volvió a celebrar con el United dos años después un gol de falta, faceta en la que ha perdido tacto con el paso del tiempo. La fiabilidad del argentino es más alta que la de un Cristiano que con su ambición e impresionante estado físico puede seguir sumando tantos a balón parado pese a sus 37 años. Su sello personal, su posición previa para lanzar con las piernas abiertas y ese vertiginoso efecto en el que el balón, sin apenas girar sobre sí mismo, baja de golpe y un quebradero de cabeza para los porteros. Otros maestros de esta arte que no entran en el top-10 por cifras pero que merecen ser recordados son Roberto Carlos, Andrea Pirlo, Marcos Assunçao y Sinisa Mihajlovic.

