Los 10 jugadores de fútbol jóvenes más valorados del mundo

Pedri y Bellingham, a los 19 años, son la joya de la corona de una lista repleta de talentos.

El futuro del fútbol está asegurado. Una hornada de jóvenes talentos está dejando ya su sello en los grandes equipos de Europa y cada día van a más. Según Transfermarkt, un portal especializado, este es el TOP-10 de jugadores de hasta 21 año con más valor de mercado. about:blank .

Leer también: El Barquisimetano Telasco Segovia se va a la Serie A de Italia con la Sampdoria

Eduardo Camavinga

Real Madrid

Camavinga es, de los jugadores de la lista, de los pocos que todavía no tiene ganado su puesto de titular. No es para menos, competir en el Real Madrid contra Modric, Casemiro y Kroos no es nada fácil pero el francés, de solo 19 años, ha cumplido con creces cada vez que ha salido. Un ‘box to box’ de un ritmo tremendo y al que valoran por 55 millones de euros.

Rodrygo

Real Madrid

El segundo y último jugador en el listado del Real Madrid. El brasileño tampoco es titular indiscutible pero es la primera opción saliendo desde el banquillo para Carlo Ancelotti. Su calidad está fuera de duda y además tiene olfato goleador. Los goles contra el Chelsea de la pasada temporada son buena prueba de ello. Tiene un futuro impresionante por delante. Valor: 60 millones de euros.

Ansu Fati

FC Barcelona

Ansu Fati es un diamante en bruto. Con 19 años ya viste desde hace tiempo el ’10’ a su espalda con el Barça y es un fijo de la selección española. Seguramente si las lesiones le hubieran respetado estaríamos hablando de que su valor actual, de 60 millones de euros, sería todavía mayor.

Gavi

FC Barcelona

La otra joyita del Barça. Este, además, con solo 18 años recién cumplidos. Salió de la nada el año pasado, de jugar en el fútbol base, y no tardó nada en meterse en el bolsillo al Barcelona y también a toda España, a pesar de que al principio le llovieron los palos a Luis Enrique por convocarlo. Valor: 60 millones de euros.

Bukayo Saka

Arsenal

El arma principal del Arsenal, al menos hasta la actual llegada de Gabriel Jesus, tiene solo 20 años. El inglés lleva en la élite y siendo titular ya dos temporadas. Rápido, con calidad en las dos piernas y personalidad, es un fijo en las convocatorias de la selección inglesa. Valor: 65 millones de euros.

Jamal Musiala

Bayern de Múnich

La gran esperanza alemana. A sus 19 años va camino de convertirse en leyenda del Bayern de Múnich más pronto que tarde. Entre tanto crack se ha hecho un hueco ya como titular, así como también es importante para Flick, el que lo subió al primer equipo del Bayern. Su valor es de 65 millones de euros.

Alphonso Davies

Bayern de Múnich

Con 21 años, es el más mayor de este TOP-10. Es presente y futuro del fútbol internacional. De no ser por sus problemas en el corazón la temporada pasada, no habría dudas de que la banda izquierda del Bayern tiene dueño absoluto. Su potencia tiene poca comparación. Valor: 70 millones de euros.

Florian Wirtz

Bayer Leverkusen

Seguramente, el más desconocido de la lista y está en el TOP-3. Motivos no faltan. Wirtz es un centrocampista de quilates y que con 19 años es indiscutible en el centro del campo del Bayern Leverkusen, así como ya parece un fijo para Alemania en este Mundial. De carácter ofensivo, es un futbolista muy fino y con capacidad goleadora. Valor: 70 millones de euros.

Jude Bellingham

Borussia Dortmund

Seguramente, la próxima venta millonaria del Borussia Dortmund en el siguiente mercado de traspasos. Novias no le faltan a Jude Bellingham, y no es para menos. Ya llegó con 16 años siendo un proyecto de crack y ahora, con 19, es ya un futbolista sensacional y esencial tanto en el BVB como en Inglaterra. Zurdo, intenso y con recorrido. Su valor: 80 millones de euros.

Pedri

FC Barcelona

El crack de la lista. A sus 19 años, es uno de los mejores del mundo en su posición. Su técnica y capacidad de ver el fútbol encajan al cien por cien con el Barça, donde es un fijo y un ídolo. Tanto, que el club lo echó de menos gran parte de la pasada temporada por una lesión que sufrió. Su valor: 80 millones de euros.

Mundo Deportivo