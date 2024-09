López Obrador reiteró que una vez le traspase el poder a la presidenta electa se retirará de la vida pública

A 15 días de que concluya su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que una vez le traspase el poder a la presidenta electa Claudia Sheinbaum se retirará de la vida pública y se ira a vivir en su rancho La Chingada en el estado de Chiapas.

El mandatario explicó que después de haber pasado todo su sexenio recorrieno el país y trabajando arduamente, «el motor está muy bien, pero la carrocería ya no anda bien», especialmente debido a una enfermedad cardiaca que lo aqueja, después de que sufriera un infarto en 2013.

«Ya no puedo forzar más mi pobre corazón que me ha ayudado mucho […] por eso ya me voy a retirar», declaró durante su visita a la ciudad chiapaneca de Palenque con motivo del 200 aniversario de incorporación de este estado a México.

En este sentido, López Obrador aprovechó para pedirles a los ciudadanos que respeten su decisión y no lo vayan a visitar. «Voy a venir a vivir aquí a Palenque, y quiero que hagamos un acuerdo, un compromiso: nada de que ‘oye Andrés Manuel, es que quiero hablar contigo, traigo aquí este asunto’, porque yo ya no voy a poder ocuparme», explicó añadiendo que para eso estaría Sheinbaum.

Al respecto, el mandatario explicó que, si le abre la puerta a alguna persona, se la tendrá que abrir a los demás. «No voy a poder terminar, y yo no quiero ser hombre fuerte, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique, yo ya terminé mi ciclo y no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero», insistió.

Finalmente, el presidente señaló que otro motivo para alejarse, es porque planea dedicarse a escribir sobre el México prehispánico, actividad para la que requiere «silencio» y «quietud». Sobre el final de su ciclo, López Obrador comentó que se siente «muy contento y orgulloso de haber encabezado ese movimiento de transformación» junto a millones de mexicanos.

Pedro Montilla / Con información de RT