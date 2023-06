“Lo que uno vive es inhumano” La angustia se apodera de las colas por gasolina en Barquisimeto

Toda una odisea pasan los propietarios y conductores de vehículos y motocicletas en el estado Lara. La situación del combustible parece ser cada día más grave y los ciudadanos se están viendo obligados a pernoctar en las largas filas, lo cual genera una convivencia entre quienes aguardan por el “nuevo líquido vital” en la entidad.

“Tenemos que trabajar y no podemos por la cuestión de la gasolina. Hay que unirnos porque imagínate, dos o tres días en la cola. Tenemos que entre todos nosotros apoyarnos, imagínate esta falta de Gobierno, necesitamos un Gobierno que acabe con todo esto. No hacemos la cola porque queremos, sino por obligación“, dijo uno de los conductores mientras merendaba junto a sus compañeros un pan dulce con un café.

Sujeto descansa en si vehículo mientras esperan la gandola de PDVSA.

Cojines, sábanas y hasta cartones aparecieron en las colas de combustible, recordando aquellos días difíciles hace 20 años por el paro petrolero y también la época de la escasez entre el 2016 y el 2018: “Yo tengo aquí dos días. Entre todos convivimos, compartimos la comida, dormimos en la mañana un ratico, pero hay que echar gasolina porque el sustento lo genero con la camioneta. Estamos sobreviviendo prácticamente“, explicó otros de los conductores desde su vehículo.

Uno de los jóvenes en la fila añade que puede hacer cola debido a que está de vacaciones en su trabajo: “Esto es catastrófico. Pero el Gobierno no hace nada, no cumple su trabajo. Las personas tienen que venir a esclavizarse aquí porque no les queda de otra“, aseguró el ciudadano.

Joven sentado en la isla de la Av. Argimiro Bracamonte pide soluciones.

“Estamos tratando de tener Fe y que esto se acomode. Cuando nos toca comer entre todos compramos, compartimos el desayuno, almuerzo y cena, rellenamos unos panes y los compartimos“, dijo un transportista, informando que está viniendo gente de otros municipios y estados.

El drama llegó a los motorizados

Anteriormente, los motorizados no se veían afectados por esta situación, los mismos surtían con cierta rapidez, sin embargo, la escasez también los ha afectado en los últimos días: “El gremio motorizado es muy solidario, nosotros los de la empresa Yummy nos apoyamos entre todos. Cuando nos toca ir al baño hay que aguantar porque lo que uno vive es inhumano“, explicó uno de los prestadores del servicio de Delivery.

Trabajador de Yummy habla sobre la solidaridad entre los compañeros.

“Tenemos que estar preparados y unidos en los buenos y malos momentos. Mantener la calma y mantener la paz”, puntualizó otro de los motorizados, mientras reposaba sentado en una roca protegido con un sweater de la intemperie.

Las personas esperan una pronta solución por parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a esta situación. Algunos se divierten haciendo las colas, otros pasan penurias porque no pueden generar ingresos para sus familias mientras esperan para equipar gasolina en el país petrolero.

Joven exhausto descansa en la grama a las afueras de la Flor de Venezuela

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto