Lo que dijo el único hombre que sobrevivió a trágico accidente de avión en India

Es un ciudadano británico que viajaba cerca de una de las salidas de emergencia.

Milagrosamente, un hombre sobrevivió al accidente aéreo que dejó 260 personas muertas en India este jueves 12 de junio. En un video se ve al pasajero caminando herido luego de que el avión cayó sobre una edificación y quedó envuelto en llamas.

El sobreviviente fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de nacionalidad británica y 40 años de edad. Él ocupaba el asiento 11A del avión, cerca de una de las salidas de emergencias.

El vuelo de Air India con destino a Londres transportaba 242 personas y se estrelló poco después del despegue en la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de la India.

A pesar del increíble hecho, para Ramesh no todo es felicidad. Se cree que su hermano viajaba en el mismo vuelo.

Desde una sala general del hospital civil de Asarwa, Ahmedabad, Ramesh relató que “treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo”.

El sobreviviente declaró que regresaba al Reino Unido, donde ha vivido durante 20 años, tras visitar a su familia en la India.

Ramesh, quien vive con su esposa e hijo en Londres, declaró al Hindustan Times que estaba ansioso por encontrar a su hermano, que estaba sentado en otra fila. «Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital».

El doctor Dhaval Gameti, quien atendió a Ramesh, dijo que «estaba desorientado, con múltiples lesiones en todo el cuerpo. Pero parece estar fuera de peligro».