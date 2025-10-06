Clamor de justicia por Erick Castillo: Familiares exigen respuestas tras el fatal accidente

A 72 horas de la tragedia que cobró la vida del señor Erick Castillo, los detalles del crimen son cada vez más viles y preocupantes. El conductor de una camioneta 4Runner, identificado como Luis Miguel Cruz Briceño, no solo impactó y mató al papá del entrenador de béisbol. Testimonios de los familiares indican que Cruz no se detuvo e incluso arrastró a la víctima e impactó a otros ocupantes del vehículo y por si fuera poco, huyó en sentido contrario a la vía.

El equipo periodístico de Noticias Barquisimeto y Somos Televisión, conformado por Iván Anzola, Ely Saúl Sequera, Daniel Rodríguez e Israel González, visitó el hogar de la familia Castillo Leal para recopilar información sobre este suceso, el cual —afirman— que no puede quedar impune y aclaman por justicia.

Leer también: ¡Tragedia en Cabudare! Video revela el fatal accidente que mató al señor Erick Castillo

«¡Lo arrastró y huyó en sentido contrario!»: El relato de horror de la familia de Erick Castillo

Relato de la angustia y la huida despiadada

Gredy de Castillo, cuñada del fallecido, describió el inicio de la pesadilla:

«En ese momento del impacto, comenzó la pesadilla, no lo conseguíamos (Se refiere al señor Castillo). Cuando vimos a Erick, estaba casi muerto; el conductor le impactó violentamente y son muchos los que afirman que le pasó con las ruedas. Fue algo muy rápido. Mi esposo intentó perseguirlo y casi lo arrollan a él también. Agradecemos a los motorizados que se acercaron y nos auxiliaron.» describió.

Lucas Castillo, hermano de la víctima, relató su confrontación directa con el conductor y la intención clara de huir:

«Realmente el conductor nunca tuvo la intención de detenerse, solo buscó huir. Mi reacción fue agarrarlo mientras conducía, y eso solo hizo que acelerara más, poniendo mi vida en riesgo. Fui retenido como presunto culpable del hecho y solo después de siete horas, me enteré de que mi hermano había fallecido.»

Lucas Castillo, quien resultó con lesiones en el codo al caer tras la aceleración de la 4Runner, aseguró que el conductor iba acompañado:

«Cuando la camioneta se llevó a mi hermano, vi la intención del conductor de retroceder. Le grité ‘te vas a ir’, y lo agarré por la franela. Él se fue en sentido contrario después de ocasionar el suceso… Gracias a Dios no causó más daños, porque pudo haber sido algo más trágico.» relató para Somos Televisión en una transmisión en diferentes plataformas como Tik Tok.

El hermano de la víctima agradeció que el video del suceso se hiciera público, señalando que sin esa prueba, él «aún estuviese detenido como presunto culpable» y no se avanzaría hacia la justicia.

El dolor de un hijo y la incertidumbre judicial

El hijo de la víctima detalló las lesiones fatales de su padre y la respuesta inmediata de los ciudadanos:

«Mi papá sufrió una fractura craneoencefálica. No sé de dónde salieron los motorizados, pero nos auxiliaron y persiguieron a la camioneta.»

Según el joven, la 4Runner fue encontrada posteriormente en una urbanización cerca de El Trigal. Sin embargo, la familia enfrenta la falta de información por parte de las autoridades:

«No sabemos quién es la persona que lleva el caso. No es solamente el fallecimiento de mi papá, sino las personas que corrieron peligro en el carro que estaba estacionado y que están lesionadas. Mi mamá está afectada, sin embargo, eso no se compara con el dolor de haber perdido a un hermano hace semanas y ahora a nuestro papá.» conversó una de las vìctimas

El dolor de un hijo y la incertidumbre judicial

La familia Castillo Leal hace un llamado urgente a las autoridades para que el caso se esclarezca, se determine si el responsable está detenido y se haga justicia, evitando que la imprudencia vial cause más tragedias.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB