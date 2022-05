LMBP: Anabel González, la umpire que rompe esquemas en Venezuela

Anabel González es una de las mujeres pioneras en la pelota venezolana. El pasado 24 de mayo, debutó como umpire de tercera base en el juego entre Cacique de Distrito y Centeuros de La Guaira. Nativa de Sarare, Estado Lara, impartió justicia en la tercera semana del campeonato y se convirtió en la primera mujer en hacer dichas labores en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP).

Después de su debut en el circuito veraniego, González reconoció que es una gran reponsabilidad irrumpir y trabajar con excelencia en un mundo que de a poco va superando complejos. «De verdad es algo muy importante para mi, pero a la vez tiene mucha responsabilidad» aseveró la umpire. «Existe todavía el machismo y he trabajado porque me gusta, me he preparado para este momento. No tiene sentido que todavía estemos lidiando con el machismo, ya no existe la diferencia de género«, agregó.

Foto: César Suárez / Meridiano

No obstante, no ha sentido esta diferencia en el ejercicio de sus labores profesionales. Sus compañeros la han aconsejado y encaminado desde que eligió ingresar en el Venezuelan Umpire Camp. Esta academia criolla de árbitros ha destacado para formar a algunos de los mejores jueces del juego en el Caribe. «Trabajo con compañeros y todos son hombres. me apoyan y me corrigen de corazón. Tu tienes que ser la mejor, tienes que ser mejor que nosotros me dicen. Están aquí para eso y tenemos esa unión y ese compañerismo para eso», explicó Anabel González.

Parte de la clave para ingresar en el mundo de la pelota, fue su experiencia como manager en el beisbol menor. De ahí dio el salto a la gran escuela de árbitros del beisbol venezolano. Asegura que esta decisión fue transformadora para su vida y que le abrió muchos horizontes. «Mi proceso al entrar fue algo muy bonito. Yo fui entrenadora de beisbol y ahi conocí al presidente de Venezuela Umpire Camp, Miguel Hernández. Ahi él me preguntó sobre la oportunidad de empezar en el arbitraje. Desde ese momento que hizo mi primer campamento me cambió la vida», aseguró.

También apuntó que en el sistema de la escuela de umpires, hay muchas mujeres que están trabajando para llegar al más alto nivel. Pero tambipen agradeció a sus predecesoras que guiaron el camino. «Antes de que yo entrara en el sistema ya habían pasado mujeres. De verdad, gracias a ellas se abrieron las puertas para que yo tenga esta oportunidad aquí en la LMBP. Vienen mujeres detrás de mi y espero que se sumen muchas más», apuntó la jueza criolla.

Sin embargo, Anabel González aseguró que el más grande reto al que se ha enfrentado, está en el mismo terreno de juego. «Hay cosas que tu tienes que aprender, las reglas, el inglés, las situaciones de juego. Cuándo un manager te sale a reclamar una jugada es saber cómo responderle. Tienes que estar preparada para hacer lo mejor», remarcó para Meridiano.

Esta experiencia para la umpire larense, ha sido un paso por sueños cumplidos. «Uno de mis grandes sueños era llegar a una liga profesional y ya mi sueño está completo», destacó luego de su debut en la LMBP. Aunque todavía tiene metas al frente. «Quiero ir a la escuela (de umpires) en Estados Unidos y ser la primera mujer en Grandes Ligas. Para mi eso es gratificante y un sueño que tengo que lograr», resaltó.

Aunque en Venezuela todavía tiene metas pendientes, mientras que de a poco se acerca el circuito de invierno en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. «También gustaría participar en la LVBP», estableció González.

Finalmente, dejó un mensaje para todas las mujeres que quieren entrar al beisbol en distintos roles. «No le tengan miedo, háganlo de corazón con constancia y sacrificio. Todos somos iguales no importa si eres hombre o mujer. Podemos hacer lo que nos gusta».

