LMB: Todo lo que debes saber de la manipulación de cámaras y la sanción a los Diablos Rojos del México

La Novena Escarlata recibió una sanción económica de 1.5 millones de pesos.

En medio de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México se vieron envueltos en una polémica de robo de señas, que terminó en sanciones para el equipo y su Director Deportivo Miguel Ojeda.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber del caso

¿Qué ocurrió con las cámaras del Estadio Harp Helú?

El staff de los Leones de Yucatán denunció ante la Liga Mexicana de Béisbol una manipulación con las cámaras televisivas en el Estadio Alfredo Harp Helú, ya que cuando los melenudos estaban a la defensiva, las cámaras hacían un plano cerrado del catcher Sebastián Valle, supuestamente con el fin de robar señas. El encuadre no ocurría cuando pitchaban los Diablos, ya que las tomas del catcher de la novena escarlata Julián León eran laterales.

¿Los Diablos Rojos robaron señas?

La investigación de Liga Mexicana de Béisbol determinó que lo ocurrido con las cámaras televisivas de los Diablos Rojos del México fue un hecho aislado y solo ocurrió en el Juego 1 y Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur contra los Leones de Yucatán.

Como parte del proceso de investigación LMB revisó las transmisiones de juegos de temporada regular y postemporada de los Diablos y no se encontró ese “patrón de inequidad” que sí se registró en el inicio de la Serie contra Leones.

Por tanto, Liga Mexicana concluyó que no existe evidencia alguna de robo de señales del club Diablos Rojos del México por este incidente.

Sin embargo, en los documentos oficiales de la Liga Mexicana, el productor de las transmisiones televisivas de los Diablos, el productor de las transmisiones televisivas del equipo aceptó que el Miguel Ojeda le dijo “Cuídame a mi catcher”, o sea, que el enfoque de las cámaras se alejara de él cuando estuviera haciendo señas a los pitchers.

Con el catcher de Leones, Sebastián Valle, ocurrió lo contrario.

¿Quiénes fueron sancionados?

LMB anunció tres sanciones tras lo ocurrido:

A Miguel Arturo Ojeda Siqueiros, ex manager y actual director deportivo de la novena escarlata,se hizo acreedor a una sanción correspondiente a la suspensión temporal de un año con efectos inmediatos, lo que implica que el ex manager de la pandilla roja no podrá participar en ninguna actividad realizada por la LMB y en caso de reincidencia esta podría suspenderlo de manera indeterminada.

Los Diablos Rojos del México recibieron una sanción económica de 1.5 millones de pesos según informó la revista Proceso.

La persona responsable de la producción de los juegos en los que los escarlata fungen como locales será supervisada por el personal designado por la LMB durante un año.

¿Quién es Miguel Ojeda?

Miguel Arturo Ojeda Siqueiros es un receptor mexicano que jugó en grandes ligas de 2003 a 2006 haciendo su debur con los Padres de San Diego, fungió como manager de Los Diablos Rojos del México hasta el 2021 y actualmente es director deportivo de la novena escarlata.

Esta es la segunda ocasión que el expelotero se ve involucrado una ilegalidad, la primera fue en 2019 cuando fungió como prestanombres del empresario Alfredo Aramburo, y se hizo pasar por el propietario del club Generales de Durango.

¿Cuál fue la reacción del equipo?

El equipo emitió un comunicado de prensa en que aseguró que las acusaciones de robo de señas eran falsas e iban a contestar a ellas “en el terreno de juego”.

Aquí el comunicado completo:

El propietario del equipo Alfredo Harp Helú también defendió a Miguel Ojeda a través de su cuenta oficial de Twitter, donde también dio a conocer que el equipo está apelando la sanción económica impuesta por la Liga Mexicana de Béisbol.

@DiablosRojosMX respalda a Miguel Ojeda Siqueiros, director deportivo y a Marco Antonio Ávila, productor de televisión. Estamos en proceso de apelación ante la acusación que se le hizo al equipo. “Vivir y morir jugando beisbol” — Alfredo Harp Helú (@alfredoharphelu) September 6, 2022

