Lluvias impulsan venta de paraguas en Barquisimeto

Las constantes lluvias que han afectado al estado Lara durante las últimas semanas han generado un notable incremento en la venta de paraguas en la capital larense.

El equipo de Noticias Barquisimeto realizó un sondeo en el centro de Barquisimeto para conocer cómo los ciudadanos se protegen de las precipitaciones. Julio Castillo, un conocido vendedor de paraguas en la ciudad, confirmó el aumento en la demanda: «Hay mucha gente que su opción es comprar los paraguas para protegerse cuando está lloviendo. El de cartera se vende mucho porque la gente lo guarda y algunos compran de bastón porque se abre y listo«, señaló.

Castillo detalló que los precios de los paraguas varían entre 5 y 7 dólares, y que las mujeres son las principales compradoras. «Si se vende, ha mejorado la venta. Compran más las mujeres que los hombres«, afirmó.

Las opiniones de los ciudadanos sobre cómo lidian con la lluvia son diversas. Carmen Raga comentó: «Ahorita no cargo nada, me iré a meter ahí en un techito. Cuando amanece lloviendo yo no salgo». Por su parte, Carlos Alberto dijo: «Yo me pongo una chaqueta de cuero y zapatos adecuados para la lluvia. Si el día amanece lluvioso igual salgo«.

Otras personas como Ana Torres y Marlene Ríos han optado por la prevención: «Yo cargo el paraguas todo el tiempo y me meto donde vea techito. Si el día amanece lluvioso y si no escampa no salgo«, indicó Torres. Ríos agregó: «Siempre cargo mi paraguas, aquí lo cargo en mi cartera. Si el día está lluvioso igual salgo a hacer mis diligencias«.

Este aumento en la venta de paraguas refleja cómo los barquisimetanos se adaptan a las condiciones climáticas, buscando alternativas para continuar con sus actividades diarias a pesar de las precipitaciones.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto