Lluvias dejan anegaciones en Barquisimeto y desplome de vialidad en Simón Planas

Las intensas precipitaciones caídas sobre el estado Lara desde la madrugada de este 9 de julio han comenzado a dejar sus estragos, afectando principalmente a comunidades de la capital larense y generando una situación crítica en el municipio Simón Planas.

Noticias Barquisimeto realizó un recorrido por la capital. Aunque en las principales avenidas de Barquisimeto no se constataron daños mayores, la realidad fue diferente al adentrarse en las barriadas. En la comunidad Brisas del Sur II, varias viviendas quedaron anegadas por el caudal de agua.

Amelia Nuñez, una habitante de Brisas del Sur II, relató la difícil madrugada: «Cuando llueve mucho con viento, el agua se me mete para adentro; estuve toda la madrugada sacando agua de aquí y de allá. En la mañana no pude cocinar, porque por todas partes me caía agua encima».

Simón Planas, el más golpeado: Vialidad desplomada y comunidades incomunicadas

De manera extraoficial, el equipo de Noticias Barquisimeto pudo confirmar con una fuente cercana a Protección Civil que el municipio Simón Planas, específicamente la parroquia Buría, fue una de las zonas más afectadas por las precipitaciones.

La situación más crítica se reportó en el Sector Manzanita, que limita el municipio Simón Planas con el municipio Peña del estado Yaracuy. Allí, una parte de la vialidad se desplomó, dejando incomunicadas a varias comunidades. Decenas de familias están sufriendo los efectos de las crecidas de ríos y quebradas, complicando aún más el panorama.

Otro de los reportes fue en el Municipio Palavecino, que se vio afectado por la «saturación del sistema de drenaje por el aumento del caudal de agua».

Las autoridades se mantienen en alerta ante la persistencia de las lluvias y evalúan los daños para brindar la asistencia necesaria a las comunidades afectadas.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto