Llegaron a Barquisimeto los importados del Deportivo Lara después que los echaron del hotel en Valencia

Los tres importados contratados para la temporada profesional de Fútbol en Venezuela, “pasaron las de Caín” en Valencia, luego que el antiguo dueño del Deportivo Lara Khalil Yusef entregara el equipo a una junta de transición, y no aparecieran los recursos económicos para sufragar los gastos de estos jugadores extranjeros.

Jorge Hernández y su equipo de trabajo hospedaron a los jugadores importados

Los argentinos Lucas Trejo y Sergio Unrein; y el colombiano Diego Echeverri, fueron “echados a la calle” por la gerencia del hotel en la ciudad de Valencia “por falta de pago y deuda acumulada” en hospedaje y alimentación, según lo contó en exclusiva a Noticias Barquisimeto el gerente deportivo del equipo crepuscular, Jhosscary Carrizo.

Hoy en la tarde los futbolistas importados, contratados para jugar esta temporada con el Deportivo Lara llegaron a Barquisimeto, donde fueron recibidos por la directiva del equipo de baloncesto “Guaros de Lara” encabezada por Jorge Hernández, quien los hospedó en el complejo habitacional de esta organización mientras se resuelve el futuro de “Los rojinegros”.

¿Cuéntame qué fue lo que pasó?

Bueno, estos jugadores que tenemos que vienen de extranjero son dos argentinos y un colombiano. En la gestión de Khalil Yusef había negociado ya la contratación de estos jugadores importados. Ellos llegaron hace una semana y bueno, el presidente saliente estaba haciéndose cargo, tanto la logística como el hospedaje, dada las circunstancias, pero al entregar el equipo los jugadores se quedaron sin hospedaje y alimentación, no cubrió los gastos correspondientes, quedando unos gastos externos allá en el hotel en Valencia.

El anterior dueño del equipo Kalill Yuseff

¿Cuándo llegaron a Venezuela?

Ellos llegaron a Valencia el pasado viernes, y bueno, lo que fue viernes y sábado no hubo problema porque el presidente saliente canceló sin ningún problema, pero luego que Kaliff tuvo que entregar el equipo, no se hizo más cargo de la situación dejándome a mí con el problema. Bueno, económicamente yo no cuento con los recursos para pagar y ayer los dejaron en la calle, los sacaron del hotel.

¿Cuándo se vinieron a Barquisimeto?

Acabamos de llegar hoy en la tarde.

¿Llegaron a Barquisimeto a petición de quién?

A petición de mi persona y bueno, colaborando el señor Jorge Hernández.

¿Tú llamaste a Jorge Hernández para que los apoyaran?

Sí, sí, correcto.

¿Inmediatamente les dijo que se vinieran?

Sí, correcto. Ahora llegaron y se van a hospedar en el edificio que tiene el señor Jorge para los mjugadores de Guaros de Lara aquí en Barquisimeto. Mientras tanto, para poder solucionar, y bueno, ver cómo podemos hacer con el tema alimenticio, porque, bueno, son jugadores extranjeros y profesionales. Hay un dinero que estaba asignado para ellos en la contratación hoy por hoy no tienen nada.

¿Ellos tienen contrato vigente con el Deportivo Lara?

Correcto, tiene un contrato vigente. Hay un sistema que se llama TMS en donde yo registro dichos contratos para que la Federación Argentina o la Federación Colombiana pasen a la Federación Venezolana sus contratos, se verifiquen y pasen un certificado de transferencia internacional, la cual no lo amerita para que juegue. Si eso es lo que llaman entrar el transfer.

El transfer, el transfer a través del TMS que es el sistema y ellos. A nosotros nos llega el certificado de transferencia internacional del World.

¿Y cómo queda en esta coyuntura mientras se decide el destino del Deportivo Lara?

Los honorarios, el contrato de ellos quedan vigentes de acuerdo a que están registrados y el presidente anterior tiene su contrato, tiene su firma y tiene validez ante FIFA porque se pasó por un sistema.

¿Y quién asume esos pagos?

La figura jurídica, el Deportivo Lara es quien asume la deuda.

Ahora bien, en el escenario de que el Deportivo Lara no pueda participar en la en la temporada, ¿Cómo quedan ellos?

Con los contratos vigentes ellos obviamente demandan ante la Cámara, la resolución de disputas y el Consejo de Honor que pertenece a la Federación Venezolana de Fútbol, y el ente regulador que es la Cámara. Resolución de disputas y demandan ante el equipo, no ante el presidente, sino ante el equipo deportivo.

¿Demandan y tendrían que y regresar a su país de origen?

Si correctamente, regresan a su país.

¿Y en el caso de que haya una decisión favorable para el Deportivo Lara y asuma un nuevo dueño, ellos se incorporan de una vez a los entrenamientos?

Correcto, porque tienen un contrato firmado y ellos desde el día que firmaron el contrato, cuando estaban en su país, empezó a correr.

¿Cuándo vencen los contratos?

Los contratos vencen en diciembre. Ellos tienen un contrato vigente por un año emitido por la Norma reguladora de la Federación Venezolana, que debe ser el mínimo en la fecha del torneo como tal o un año.