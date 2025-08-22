“Listos pa’l plan 24/7” del BDV sigue desplegado en estas vacaciones

En estas vacaciones el Banco de Venezuela (BDV) sigue desplegado por todo el territorio nacional con su campaña “Listos pa’l plan 24/7”, para llevar a los temporadistas las innovadoras soluciones integrales que ofrece la entidad financiera #1 del país, acompañado de atractivas actividades.

Es así como durante esta temporada, clientes y usuarios han contado con atención directa y especializada en diversos puntos turísticos; también la Institución les ofrece la practicidad de todos sus métodos de pago las 24 horas del día y los 7 días de la semana, mientras disfrutan, descansan y se divierten en la playa, el parque, el campo o la montaña.

Para este fin de semana el Banco les llevará a los visitantes de Playa Lido del estado Anzoátegui y del Club Círculo Militar Mamo en La Guaira, la rapidez del método PagomóvilBDV con QR, así como las múltiples y fáciles opciones de su aplicativo móvil BDVApp, además de música, actividades recreativas e interactivas.

Asimismo, la atención directa de la entidad llega al embarcadero La Baritina, en Anzoátegui, con un espacio dispuesto para que los vacacionistas tengan la oportunidad de adquirir la nueva tarjeta MasterCard Debit con tecnología sin contacto, aperturar su cuenta, actualizar datos, vincularse con AMI, descargar la BDVApp y demás asesorías.

Entretanto, del 30 al 31 “Listos pa’l plan 24/7” estará en el Sistema de Teleféricos Mukumbarí, estado Mérida, y en la capital del país en los espacios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

El BDV invita a seguir sus canales oficiales, donde conocerán los lugares en los que el Banco continuará acompañándolos cada fin de semana de esta temporada, brindándoles la mejor experiencia de pago y entretenimiento, durante su disfrute.

BDV impulsa el crecimiento económico

Adicionalmente, en apoyo e impulso a los emprendedores y comerciantes, la Institución también se encuentra desplegada por distintas regiones del país, atendiendo a sus clientes a través de la campaña «Acelera tu negocio», espacio de interacción, donde el Banco les ofrece las soluciones integrales que les permiten consolidar sus estrategias para seguir creciendo y les brinda un espacio de conexión, intercambio de ideas y oportunidades para consolidar el ecosistema entre clientes.

Este encuentro que contempla cuatro estaciones, les permite adquirir tanto a clientes naturales como jurídicos sus QR, puntos de venta, obtener la Tarjeta de Crédito Digital o Internacional, y hasta optar por un crédito de acuerdo a su nivel de vinculación.

Con sus actuales campañas, el Banco de Venezuela mantiene su foco estratégico en el impulso y fortalecimiento de la economía del país, al promover espacios para el disfrute de los temporadistas y brindar acompañamiento a los comerciantes desde cualquier lugar.

Nota de prensa