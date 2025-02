Lista | Estos fueron los ganadores de los Grammy 2025

Lo que se consideraba un error histórico fue enmendado este domingo: Beyoncé ganó el Grammy al mejor álbum del año.

La estrella fue reconocida por su exitoso disco Cowboy Carter, producción en la que celebra la influencia afroamericana en el género country.

Beyoncé había sido nominada cuatro veces en dicha categoría sin resultar ganadora, pese a que algunas de sus producciones, como el disco Lemonade, están consideradas por la crítica entre las mejores de todos los tiempos.

La estadounidense, quien además es la mujer con más Grammys en la historia (35), fue también premiada en la categoría mejor álbum country, igualmente por Cowboy Carter.

«Espero que podamos seguir adelante, abriendo puertas», dijo al aceptar el premio.

En su gala 67 la organización del Grammy entregó 94 gramófonos, durante una ceremonia que duró ocho horas, con el espectáculo principal realizado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

La Academia de las Artes y las Ciencias de la Grabación dedicó la premiación a las víctimas de los incendios ocurridos en la ciudad en enero, por lo que hizo una recaudación de fondos durante la transmisión en vivo.

Las otras dos categorías más importantes, canción del año y grabación del año, las ganó el rapero Kendrick Lamar con su tema Not Like us.

Mientras que en las categorías en español la ganadora principal fue la colombiana Shakira, quien recibió el premio al mejor álbum latino tropical por su exitoso «Las mujeres ya no lloran».

Shakira, quien luego de 18 años cantó en la ceremonia, decidió usar su discurso para enviar un mensaje a los migrantes en EE.UU. en medio de las deportaciones que realiza el gobierno de este país luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

«Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf», sostuvo.

La intérprete de «La Tortura» no fue la única en enviar un mensaje político durante la premiación.

Alicia Keys, al recibir el Premio Dr. Dre por el Impacto Global, criticó la decisión de Trump de cerrar los programas de diversidad del gobierno federal.

«Este no es el momento de silenciar la diversidad de voces. Hemos visto en este escenario a personas talentosas y trabajadoras de diferentes orígenes y con diferentes puntos de vista, y eso cambia las reglas del juego. La DEI no es una amenaza, es un regalo», dijo Keys mientras el público aplaudía.

En esa misma línea, Lady Gaga decidió alzar su voz por la comunidad trans.

«Ustedes no son invisibles, merecen amor y la comunidad queer merece ser alentada. La música es amor», expresó.

La gala estuvo marcada por las presentaciones de nuevas estrellas pop, como Chapell Roan, quien ganó el premio a artista revelación, Sabrina Carpenter y Charlie XCX.

Por el escenario también pasaron Benson Boone, Stevie Wonder, Teddy Swims y Raye, y un homenaje en memoria del productor de Thriller, Quincy Jones.

Aquí compartimos una lista con los ganadores de algunas de las categorías más importantes:

Mejor álbum del año: Cowboy Carter – Beyoncé

Mejor grabación del año: Not like us – Kendrick Lamar

Mejor canción del año: Not like us – Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop: Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Mejor interpretación pop en solitario: Espresso – Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación: Chapell Roan

Mejor actuación de dúo/grupo pop: Die With A Smile – Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor álbum de música urbana: «LAS LETRAS YA NO IMPORTAN» – Residente

Mejor canción R&B: Saturn – SZA

Mejor grabación pop dance: Von dutch – Charlie XCX

Mejor álbum country: Cowboy Carter – Beyoncé

Mejor álbum rap: Alligator Bites Never Heal – Doechii

Mejor canción rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor actuación rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor álbum rock: Hackney Diamonds– The Rolling Stones

Mejor actuación rock: Now And Then – The Beatles

Mejor canción rock: Broken Man – St Vincent

Mejor grabación dance/electrónica: Neverender – Justice y Tame Impala

Mejor álbum dance/electronica: Brat – Charlie XCX

Mejor álbum latino tropical: «Las mujeres ya no lloran» – Shakira

Mejor álbum de música mexicana (incluido tejano): «Boca Chueca, Vol. 1» – Carín León

Mejor álbum pop tradicional vocal: Visions – Norah Jones

Mejor álbum de música americana: Trail of flowers – Sierra Ferrell

Mejor actuación metal: Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Información de: BBC