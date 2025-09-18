Un lipoma es un tumor benigno, es decir, no canceroso, compuesto de grasa. Se le conoce popularmente como «bulto de grasa» debido a su textura blanda y a que se puede mover al tocarlo. Aunque su causa exacta no se conoce, se sospecha que puede haber un componente genético.

Generalmente, los lipomas no son peligrosos y rara vez se convierten en cáncer. Por ello, la doctora Rosangela Torrealba explica qué, no siempre es necesario extirparlos, a menos que causen dolor, crezcan rápidamente o generen molestias estéticas y si un médico, lo recomienda para confirmar el diagnóstico.

Basado en la explicación de la doctora Torrealba, si un bulto en la piel, como el que menciona el señor en la entrevista, contiene sangre, podría ser un angiolipoma. Este es una variante de lipoma benigno que tiene vasos sanguíneos, lo que puede provocar dolor al tocarlo.

«En el caso del señor José Antonio Juárez, del cuál la periodista Carla Martínez entrevistó para el medio Noticias Barquisimeto, se ha visto su lipoma crecer más rápido debido a caídas y un accidente automovilístico. Aunque el procedimiento para remover un lipoma es sencillo y con anestesia local, es crucial que este señor acuda a un especialista para evaluarse y posiblemente someterse a una cirugía urgente, especialmente, si el lipoma le está causando sufrimiento o afectando su salud como en el reportaje lo describe. Si se extirpa por completo, el lipoma no reaparecerá en el mismo sitio, aunque podrían surgir nuevos lipomas en otras partes de su cuerpo», dijo la especialista

Lipoma: ¿Un simple bulto de grasa o un riesgo para tu salud?

1. ¿Qué es un lipoma y por qué se le conoce popularmente como «bulto de grasa»?

R: Se le conoce popularmente como «bulto de grasa» porque su consistencia es blanda y gomosa, y se siente como un nódulo debajo de la piel que se puede mover al presionarlo con el dedo. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, es más común en el cuello, los hombros, la espalda, los brazos y el abdomen.

2. ¿Son peligrosos los lipomas? Es decir, ¿son cancerosos?

R: En la gran mayoría de los casos, los lipomas son completamente inofensivos. Es extremadamente raro que un lipoma se convierta en cáncer. El cáncer de los tejidos blandos que se asemeja a un lipoma se llama liposarcoma, pero esta es una condición muy diferente y mucho menos común. Un diagnóstico preciso, generalmente a través de una biopsia, puede confirmar que un bulto es un lipoma benigno.

3. ¿Cuál es la causa principal de la aparición de los lipomas?

R: La causa exacta de los lipomas no se conoce por completo. Se cree que hay un componente genético, por lo que a menudo se presentan en familias. En algunos casos, se ha asociado su aparición con un golpe o trauma en un área específica, aunque esta relación no siempre es clara.

4. ¿Cuándo es necesario eliminar un lipoma?

R: La extracción de un lipoma no suele ser médicamente necesaria, a menos que cause síntomas. Las razones más comunes para la extirpación son:

Dolor: Si el lipoma crece y presiona nervios cercanos.

Si el lipoma crece y presiona nervios cercanos. Estética: Si su tamaño o ubicación causa incomodidad o afecta la apariencia.

Si su tamaño o ubicación causa incomodidad o afecta la apariencia. Crecimiento rápido: Si el bulto aumenta de tamaño de forma acelerada, lo que podría generar dudas sobre su naturaleza benigna.

Si el bulto aumenta de tamaño de forma acelerada, lo que podría generar dudas sobre su naturaleza benigna. Diagnóstico: Si la apariencia o consistencia del lipoma no es típica, el médico puede recomendar su extracción para confirmar que no es otra condición.

5. ¿Puede explicarnos la diferencia del lipoma con grasa y sangre?

R: Un lipoma está compuesto por células grasas. Si un bulto en la piel contiene también sangre, podría tratarse de un angiolipoma, que es una variante benigna del lipoma que contiene vasos sanguíneos, lo que puede causar dolor al tacto. También podría ser un lipoma que ha sufrido un traumatismo y ha generado un hematoma (acumulación de sangre). En cualquier caso, es crucial que un médico examine el bulto para dar el diagnóstico correcto y descartar otras posibilidades.

6. ¿Cómo es el procedimiento quirúrgico?

R: La extirpación de un lipoma, es un procedimiento ambulatorio y relativamente sencillo. Generalmente se realiza con anestesia local para adormecer el área. El cirujano hace una pequeña incisión en la piel, extrae el lipoma junto con su cápsula (la membrana que lo rodea) y luego cierra la incisión con puntos de sutura.

7. ¿Pueden volver a aparecer los lipomas después de ser eliminados?

R: Cuando un lipoma se extirpa por completo, no suele reaparecer en el mismo lugar. Sin embargo, las personas propensas a desarrollar lipomas pueden ver que nuevos bultos aparecen en otras partes del cuerpo con el tiempo.

8. ¿Qué mensaje de tranquilidad le daría al señor que entrevistamos en Noticias Barquisimeto sobre este tema?

R: Para el señor, el mensaje más importante es la tranquilidad y la calma. Es comprensible que un bulto en el cuerpo genere preocupación, especialmente a su edad y con otras batallas de salud. Pero debe saber que los lipomas en la gran mayoría de los casos, no representan peligro para su vida.

Lo más prudente es que lo evalúe un médico especialista en el Hospital Central Antonio María Pineda, quien determinará si es un lipoma o un angiolipoma. Si se confirma que es un lipoma, podrá decidir extirparlo si le causa alguna molestia. Este «bulto de grasa» es una condición benigna que no está relacionada con otros problemas de salud, pero sí representa una preocupación a su vida.

A manera de conclusión, el lipoma es un abultamiento de grasa bajo la piel, una formación generalmente inofensiva. Aunque su origen exacto es incierto y podría tener una base genética, la mayoría de las veces no representa un riesgo para la salud, a diferencia de otros tumores malignos como el liposarcoma. La remoción quirúrgica solo se considera necesaria si el bulto causa molestias significativas, como dolor, o si su crecimiento acelerado genera dudas sobre su naturaleza.

El caso de José Antonio Juárez, cuya condición se ha agravado por caídas y un accidente, destaca la importancia de una evaluación médica. Si un lipoma es un angiolipoma (es decir, que contiene vasos sanguíneos), puede ser doloroso y requerir atención profesional.

Si bien el procedimiento quirúrgico es simple, el señor debe buscar asesoría especializada para mitigar su malestar y preocupación. El mensaje final es tranquilizador: los lipomas son una afección común y benigna que, en la mayoría de los casos, no debería ser motivo de alarma, aunque sí de seguimiento médico.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla

Fotos: Yognis «Totti» Silva