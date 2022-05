Liliana Morillo y Alicia Machado protagonizan polémica tras pedido de la ex miss por el control de armas en EE.UU

El toma y dame que se armó entre Liliana Morillo y Alicia Machado, tras tiroteo registrado en un colegio de Texas con un resultado de 23 personas fallecidas, encendió la polémica en redes sociales.

Muchas figuras públicas emitieron opinión acerca del ataque y una de ellas fue la venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado.

Machado pidió a las autoridades estadounidenses a través de sus redes sociales lo siguiente: «Señores políticos estadounidenses ¿qué pasa? Qué parte de que la sociedad está enferma de gravedad no entienden y en este caso desarmar a la nación será un gran reto que debemos aceptar».

Ante la petición Liliana Morillo, hija de Lila y El Puma, también emitió opinión pero para atacar a su compatriota.

Al día siguiente de la publicación de la reina de belleza, Liliana Morillo, fue presentadora invitada al programa «La Mesa caliente» donde descalificó la opinión de Alicia.

La cantante venezolana se mostró en desacuerdo con lo mencionado por la ex Miss Universo, dejándola mal parada delante de todos. «Si no pone la entrada pone la salida y cada vez que abre la boca nos deja algo consternados y preocupados», dijo.

«Ella siendo venezolana sabe el resultado de lo que significa desarmar una nación. Aunque hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente y controlar las armas, no creo que borrar la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sea una respuesta», explicó Liliana durante una transmisión del programa La Mesa Caliente.

Los internautas no dejaron pasar el momento y arremetieron contra Liliana por agredir de manera verbal a Alicia.

Alicia quien no se queda callada ante nada, le respondió a Liliana con una indirecta en su Instagram de la siguiente forma: «Yo no necesito dar buenas impresiones, mi mamá parió una mujer, no una impresora»

