Ligue 1 de Francia: Donnarumma salva una victoria sufrida del PSG ante el Brest por la minima, con gol de Neymar Jr.

Los parisinos vencieron por la mínima a un rival que fue de menos a más y que pudo empatar en un penalti que paró el guardameta italiano a disparo de Slimani.

Sin brillar, a medio gas y con un Donnarumma salvador, parando un penalti en el segundo tiempo, el PSG se impuso por la mínima al Brest gracias a un solitario tanto de Neymar. Los parisinos acusaron, en parte, el esfuerzo físico del partido de la Juventus el martes y le dieron alas a un rival que estuvo a un paso de llevarse un punto en el Parque de los Príncipes.

Las risas de Galtier este viernes al ser preguntado sobre rotar a Mbappé, Messi y Neymar no iban en vano. Es más, el técnico francés sacó un once muy similar al que ganó a la Juventus el martes. Únicamente Danilo, en defensa por Marquinhos y Bernat, en la banda izquierda por Nuno Mendes, fueron los cambios que hizo en una alineación que, sobre el papel, era infinitamente superior a la del Brest.

No se podía esperar otro escenario en el Parque de los Príncipes que no fuera un asedio del PSG contra un rival replegado e intentando, en alguna jugada aislada, sorprender a la defensa parisina. Los de Galtier no realizaron un brillante primer tiempo, pero tuvieron suficientes ocasiones como para haberse ido con más de un gol de ventaja en el marcador.

Este PSG se puede permitir el lujo de jugar a medio mas ante rivales como el Brest. Su enorme calidad individual te acerca a la victoria hasta en los días en los que no juegas bien. Messi, al que no vamos a describir como jugador, dejó acciones brillantes en la primera mitad, dejando a Bernat y Mbappé en varias ocasiones sólo ante el portero. Fue, precisamente, en un pase de genio para Neymar el que generó el 1-0. El brasileño anotó su décimo gol de la temporada y confirmo que está de vuelta tras un verano en el que le han puesto a la venta. Antes del descanso, Mbappé marcó tras un buen pase de Neymar, pero el árbitro lo anuló y, Bizot, portero visitante, evitó con una gran parada el 2-0 de Messi.

Pero lo que parecía una tarde tranquila en París se convirtió en un bombardeo de golpes. Poco a poco, en parte por la dejadez del PSG, el Brest se empezó a creer que podía sacar algo positivo del Parque de los Príncipes. El cambio de Fabián, debutante ante su nuevo público, por Verratti, le hizo perder control al líder de la Ligue 1.

La jugada que marcó el devenir del encuentro se produjo en el minuto 70. El joven Fadiga ingresó en el área a mucha velocidad y Kimpembe llegó tarde al duelo con el carrilero del Brest. Slimani, encargado de lanzar la pena máxima, se topó con un inmenso Donnarumma, que repelió el disparo del argelino. El PSG acabó sin Neymar y Mbappé y acabó venciendo, sufriendo eso sí, por la mínima para colocarse líder de la Ligue 1.

Cambios

Achraf Dari (61′, Christophe Hérelle), Fabián Ruiz (61′, Marco Verratti), Hugo Magnetti (61′, Mahdi Camara), Mathias Lage (70′, Pierre Lees-Melou), Jere Uronen (70′, Noah Fadiga), Pablo Sarabia (76′, Neymar), Hugo Ekitike (77′, Kylian Mbappé), Nuno Mendes (77′, Juan Bernat), Marquinhos (86′, Vitinha), Irvin Cardona (87′, Haris Belkebla)

Goles

1-0, 29′: Neymar

Tarjetas

Arbitro: Jeremie Pignard

Arbitro VAR: Wilfried Bien, Benjamin Lepaysant

Pierre Lees-Melou (24′,Amarilla) Neymar (39′,Amarilla) Brendan Chardonnet (45′,Amarilla) Kimpembe (68′,Amarilla) Danilo Pereira (76′,Amarilla) Nuno Mendes (79′,Amarilla) Der Zakarian (80′,Amarilla)

