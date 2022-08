Ligue 1 de Francia 1-1: El Mónaco desquicia al PSG y le araña un empate

Los parisinos cosecharon su primer pinchazo de la temporada al no poder pasar del empate contra el conjunto monegasco. Neymar empató de penalti.

Tras cuatro goleadas y un título, el PSG recibió este domingo su primer toque de atención en lo que llevamos de temporada. El Mónaco consiguió rascar un punto (1-1) en su visita al Parque de los Príncipes e incluso tuvo ocasiones para haber sentenciado el encuentro con 0-1 en el marcador. Los de Galtier fueron de menos a más y, aunque en el primer tiempo fueron incapaces de desarbolar el gran repliegue rival, consiguieron, por medio de Neymar, reducir el tanto inicial de Volland en el primer tiempo.

La única novedad del once de Galtier fue Renato Sanches. El resto fueron los diez jugadores que han sido titulares en las tres primeras jornadas de la Ligue 1. El centrocampista portugués entró en el once por Vitinha, que no jugó por acumulación de tarjetas. Enfrente estaba un Mónaco necesitado de puntos que buscaba la heroica en el Parque de los Príncipes.

El primer tiempo en París fue, probablemente, el peor de este inicio de temporada para los de Galtier. La presión del Mónaco, en 5-2-3 con marcajes individuales por todo el campo, fue una tela de araña para el vigente campeón de la Ligue 1, que nunca estuvo cómodo y acabó pagando las consecuencias de tener enfrente a un equipo que supo cómo defenderle durante 45 minutos.

Tras varios avisos, aunque tímidos, el Mónaco se adelantó en un gran contragolpe que inició Golovin y rubricó Volland. Desgraciadamente, el alemán se lesionó en la celebración y en su lugar entró el joven Akliouche. El PSG, que seguía con muchos problemas para generar peligro, tuvo en el tramo final una oportunidad flagrante. Messi impactó un trallazo en el palo y Mbappé, a portería vacía, también se topó con la madera. El Mónaco consiguió sobrevivir por medio de un repliegue muy bien trabajado y se fue al descanso con ventaja en el marcador.

Tras la reanudación, el Mónaco comenzó a acusar poco a poco el sobreesfuerzo que realizó en el primer tiempo. Sin embargo, los monegascos tuvieron el 0-2 en una ocasión flagrante de Ben Yedder, que regateó a Donnarumma en el borde del área y falló a portería vacía un disparo bastante sencillo con la izquierda. La entrada de Danilo por Renato Sanches, liberando a Verratti en el medio, mejoró considerablemente al PSG, que aprovechó un error de Maripán en el área para empatar por medio de Neymar. El brasileño, además de provocar el penalti del chileno, se encargó de lanzar el penalti y esta vez no hubo discusión con Mbappé. Ya en el tramo final, con un PSG desesperado en campo rival, Achraf, con un remate de larga distancia, estrelló la pelota en el poste en lo que habría sido el 2-1 del PSG. Un buen empate para el Mónaco y un primer toque de atención para los parisinos

Cambios

Maghnes Akliouche (24′, Kevin Volland), Danilo Pereira (62′, Renato Sanches), Takumi Minamino (63′, Maghnes Akliouche), Breel Embolo (63′, Aleksandr Golovin), Jean Lucas (73′, Mohamed Camara), Nordi Mukiele (86′, Marquinhos), Pablo Sarabia (86′, Lionel Messi)

Goles

0-1, 19′: Volland, 1-1, 69′: Neymar

Tarjetas

Arbitro: Benoît Bastien

Arbitro VAR: Eric Wattellier, Cyril Gringore

Neymar (4′,Amarilla) M. Akliouche (39′,Amarilla) Mohamed Camara (54′,Amarilla) Kimpembe (76′,Amarilla) Verratti (85′,Amarilla) Benoit Badiashile Mukinayi (90′,Amarilla) Achraf Hakimi (94′,Amarilla) Caio Henrique (95′,Amarilla)

Diario AS