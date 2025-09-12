Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) suspendió a siete jugadores por dopaje

Peloteros de Magallanes, Caribes, Tigres, Leones y Bravos violaron el Programa Antidopaje y recibieron entre 20 y 60 juegos de sanción.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informó que siete jugadores de distintos equipos serán suspendidos por infringir el Programa Antidopaje (PALVBP), la temporada pasada.

Leer También: MLB: El lanzador Venezolano Albert Suárez de los Orioles de Baltimore se luce en su rol como relevista

La Junta Directiva de la liga comunicó que hay peloteros tanto venezolanos como extranjeros que incumplieron con la norma. Además, que serán castigados con entre 20 y 60 juegos.

Los criollos son Willians Astudillo, de Caribes de Anzoátegui; Omar Bencomo Jr.; de Tigres de Aragua; y Jhoulys Chacín, de Leones del Caracas. Mientras que los importados resultaron ser Cristofer Ogando y Tyler Alexander (refuerzo sustituto), de Navegantes del Magallanes; Yoanner Negrín, de Tigres de Aragua; y Félix Paulino, de Bravos de Margarita.

La LVBP sentenció que Astudillo estará suspendido por 20 juegos, al igual que Alexander. Negrín, Ogando y Paulino recibieron 30 partidos de sanción. Mientras que Bencomo Jr. y Chacín tienen 60 juegos de suspensión por ser reincidentes.

En el comunicado, la Junta Directiva del campeonato manifestó que «resolvió aplicar las suspensiones, basada en los atenuantes, con base en los artículos 30° y 41° del PALVBP», todo esto «luego de las fechas en que se iniciaron los protocolos previstos en el instrumento antidopaje de la LVBP, incluidas las revisiones de las contrapruebas, que ratificaron las evidencias de los análisis realizados en principio». Y también después de «evaluados los expedientes y las pruebas por el Comité Antidopaje de la LVBP, y ofrecidos su veredicto».

Cada uno de los jugadores en la lista, de acuerdo con la LVBP, podrá imponer su recurso de apelación dentro de las siguientes 24 horas. Todos ellos amparados en lo previsto en el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la liga.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder