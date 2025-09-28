Liga Nacional de Atletismo: Regreso de ensueño a las pistas Venezolanas para la Reina del Salto Triple Yulimar Rojas

La criolla se quedó con la 3era Parada de la Liga Nacional de Atletismo tras 10 años sin saltar en Venezuela.

Luego de 10 años sin competir en suelo venezolano, la multi campeona de Salto Triple fue recibida con una cálida ovación, y demostró su calidad en el Estadio Brígido Iriarte.

En su primera aparición, «La Reina» recibió el aplauso del público tras saltar una distancia de 13.85 metros. Poco después, los jueces de la categoría determinaron como no válido su segundo salto.

Finalmente, selló la noche con una mejoría de 14.38 y 14.24 metros en sus últimas dos participaciones validadas en la pista, que le valieron para posicionarse en el Primer Lugar de su competición por encima de Orneliz Ortiz y Oriana Carpio.

«No tengo palabras… Siento mucha emoción. Desde hace mucho tiempo he querido volver a mi país. Son 10 años de mucho éxito y experiencia.» Comentó Yulimar tras recibir el primer lugar del podio. «Estar aquí después de 2 años complicados no tiene precio.» Terminó, haciendo referencia a su última lesión.

Antes de la noche de este sábado, Yulimar Rojas no saltaba en tierras venezolanas desde el Memorial Máximo Viloria en mayo del año 2025.

