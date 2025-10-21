Liga Internacional de Lucha «Simón Bolívar»: La selección de Venezuela dominó en 15 de los 18 combates

La delegación venció en 15 de los 18 combates en el torneo disputado en Caracas.

Venezuela arrasó en la tercera parada la Liga Internacional de Lucha “Simón Bolívar” al ganar 15 de los 18 combates, mientras que el equipo Mambises se impuso en los 3 restantes enfrentamientos disputados el sábado en el gimnasio del Complejo Educativo Benilde Ascanio, en Montalbán, Caracas.

La jornada decisiva concluyó con la celebración de 36 combates destinados a definir a los medallistas de oro, plata y bronce, con la participación de 72 atletas en total.

Decisión dividida

Gladiadores dominó la última fecha de lucha grecorromana al imponerse en 4 de las 6 divisiones disputadas, mientras que el equipo de Mambises se hizo con dos títulos.

En los 60 kg, el cubano Reiche Gómez superó por decisión de la mesa técnica al venezolano Cristian Ojeda (Gladiadores) en un combate que igualó 3-3 en el segundo tiempo, luego del dominio del criollo durante la primera parte (3-1). La medalla de bronce quedó en manos de Carlos Herrera (Mineros), quien venció 3-1 a Jesús Camacho (Petroleros).

Marimón imponente

En la categoría de 67 kg, el venezolano Neyser Marimón (Gladiadores) se impuso 10-0 por suspensión de combate ante superioridad técnica al cubano Osmany Coba (Mambises). En el duelo por el bronce, Jhonaiker Martínez (Mineros) venció 4-2 a Jhonathan Bermúdez (Petroleros).

En 77 kg, el cubano Joenni Gómez (Mambises) venció al venezolano Darfel Parada. A pesar de un combate cerrado en el que el luchador criollo se acercó 5-6, el tiempo no le alcanzó para revertir el marcador.

Gómez logró una defensa sólida a falta de 40 segundos para terminar el segundo tiempo y se llevó la victoria. El tercer lugar del podio quedó en manos de Leomar Cordero (Petroleros), quien ganó 7-0 a Allen Duarte (Mineros).

Superioridad manifiesta

En la división de 87 kg, Jesús Caraballo (Gladiadores) superó al cubano, Víctor Díaz (Mambises), en un duelo intenso. El combate fue suspendido a los 30 segundos por clara superioridad técnica del venezolano, quien alcanzó un marcador de 10-0 tras dos proyecciones consecutivas.

Jesús Colina (Petroleros) logró superioridad técnica 10-0 en el combate ante Jhonnei Ortega (Mineros) por la medalla de bronce.

Reacción a tiempo

En un combate bastante parejo desde el inicio, que se igualó 4-4 en el primer tiempo, el venezolano Tomás Cariaco (Gladiadores) impuso su condiciones en el segundo tiempo para superar 8-4 a Gebián González (Mambises) en la división de los 97 kg.

La medalla de bronce fue para Damián Pavone (Petroleros), quien se llevó el combate 12-4 ante Royker Ferro (Mineros).

En los 130 kg, el venezolano Moisés Pérez (Gladiadores) dominó con contundencia a Adrián Padrón de Cuba. Con tres proyecciones consecutivas, alcanzó un marcador de 10-0 que obligó a la suspensión del combate a solo 1:30 del primer round. Brayan Loyo (Petroleros) superó 5-1 a Isaías Millán (Mineros) por la medalla de bronce.

Dominio total

Las gladiadoras venezolanas fueron contundentes en la lucha libre femenina al llevarse las seis preseas disputadas en la jornada de cierre.

En la división de los 50 kg, la venezolana Nohalis Loyo (Gladiadores) venció 2-0 a la cubana Daniela Osorio (Mambises) en un combate complicado.

Aunque ambas luchadoras recibieron penalizaciones, la venezolana supo mantener la ventaja para llevarse la victoria. Por el tercer puesto y medalla de bronce, Adreilin Zamora (Mineros) venció por superioridad técnica a Eliana Toledo (Petroleros).

Hender «Vivo» González

