Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025: Grupos, calendarios y todos los resultados de los partidos

Esta semana inició la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025, donde las 18 mejores selecciones del mundo se enfrentarán en busca de la corona por ser la mejor del mundo. Conoce los grupos, los partidos y los horarios a continuación.

El voleibol no se detiene. Una vez concluida la temporada de clubes, arrancó la de selecciones, con uno de los torneos más importantes del mundo: la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025, más conocido como la VNL. ¿Cuál es el calendario, grupos, horarios y más del torneo? Conoce todos los detalles con Noticias Barquisimeto a continuación.

Es torneo, que lo disputan las mejores 18 selecciones del mundo, se juega a lo largo de un mes en sedes distintas. Los equipos son divididos en tres grupos, los cuales rotan durante las tres semanas que dura la primera ronda. Los ocho mejores equipos de la tabla general se reúnen en una sola sede para disputar la ronda final, donde se disputarán cuartos de final, semifinal y final.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025?

La Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025 contará con la participación de 18 selecciones: diez de Europa, cuatro de América y cuatro de Asia.

¿Cuál es el formato de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025?

Los 18 equipos clasificados a la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025 se dividirán en tres grupos de seis selecciones. Sin embargo, estos grupos no son fijos, ya que en cada semana de competencia (tres en total) rotarán. Terminadas las tres semanas de fase de grupos, los ocho primeros de la tabla general clasificarán a la ronda final. Polonia, por ser el país anfitrión de esta instancia, tiene un cupo asegurado en la ronda final. Es decir, si no se ubica entre los ocho primeros en la tabla general, tomará el lugar del peor clasificado. Y si logra ubicarse entre los ocho mejores, no hay necesidad de mover posiciones. Luego, los países jugarán rondas de cuartos, semifinal y final para conocer al campeón.

Los grupos de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025

La Liga de Naciones de Voleibol Femenino se divide en tres grupos por cada semana de competencia (son tres en total). Además, cada grupo se juega en distintos y equipos no son los mismos por grupo ni por semana. Los grupos del campeonato son los siguientes:

Semana 1 – 2 al 8 de junio

Grupo A (Ottawa): Japón, Canadá, Países Bajos, República Dominicana, Serbia, Bulgaria.

Grupo B (Río de Janeiro): Italia, Alemania, Brasil, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur.

Grupo C (Pekín): Turquía, Bélgica, Polonia, Tailandia, China, Francia

Semana 2 – 18 al 22 de junio

Grupo A (Estambul): Brasil, República Dominicana, Turquía, Bélgica, Canadá, Corea del Sur.

Grupo B (Hong Kong): Italia, Tailandia, China, República Checa, Japón y Bulgaria.

Grupo C (Belgrano): Polonia, Serbia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Francia

Semana 3 – 9 al 13 julio

Grupo A (Apeldoorn): Italia, Serbia, Turquía, Bélgica, Países Bajos y República Checa.

Grupo B (Arlington): Estados Unidos, República Dominicana, China, Alemania, Canadá y Tailandia.

Grupo C (Kanto): Brasil, Francia, Polonia, Bulgaria, Japón y Corea del Sur.

Calendario de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025

Semana 1

Martes 3 junio

10:30 p.m. Francia 1 3 Turquía-> Grupo C

Miércoles 4 de junio

2:00 a.m. | Tailandia 0-3 Polonia -> Grupo C

6:30 a.m. | China 3-0 Bélgica -> Grupo C

10:00 a.m. | Países Bajos 0 – 3 Japón -> Grupo A

12:00 p.m. | Estados Unidos 0 – 3 Italia -> Grupo B

3:00 p.m. | República Dominicana 3 – 2 Serbia -> Grupo A

3:30 p.m. | Brasil 3 – 0 República Checa -> Grupo B

6:30 p.m. | Bulgaria 2-3 Canadá -> Grupo A

7:00 p.m. | Corea del Sur 0-3 Alemania -> Grupo B

Jueves 5 de junio

3:00 a.m. | Bélgica 3-1 Tailandia -> Grupo C

6:30 a.m. | China 1-3 Polonia -> Grupo C

3:00 p.m. | Bulgaria 3 1 República Dominicana -> Grupo A

3:30 p.m. | Alemania 2 – 3 Italia -> Grupo B

6:30 p.m. | Canadá 1-3 Países Bajos -> Grupo A

7:00 p.m. | Estados Unidos 0 – 3 Brasil -> Grupo B

Viernes 6 de junio

2:00 a.m. | Francia 3-1 Bélgica ->Grupo C

6:30 a.m. | Turquía 3 – 0 Tailandia -> Grupo C

3:00 p.m. | República Dominicana vs Países Bajos -> Grupo A

-> Grupo A 3:30 p.m. | Corea del Sur vs Italia -> Grupo B

6:30 p.m. | Serbia vs Japón ->Grupo A

->Grupo A 7:00 p.m. | República Checa vs Estados Unidos – Grupo B

Sábado 7 de junio

2:00 a.m. | Turquía 3-2 Polonia -> Grupo C

6:30 a.m. | China 3-0 Francia -> Grupo C

-> Grupo C 11:30 a.m. | Alemania 2-3 Brasil -> Grupo B

-> Grupo B 3:00 p.m. | Canadá 0-3 Japón -> Grupo A

-> Grupo A 3:00 p.m. | Corea del Sur 2-3 República Checa -> Grupo B

6:30 p.m. | Bulgaria 3-2 Serbia ->Grupo A

10:30 p.m. | Bélgica 0-3 Polonia -> Grupo C

Domingo 8 de junio

2:00 a.m. | Francia 3-1 Tailandia ->Grupo C

6:30 a.m. | China 2-3 Turquía ->Grupo C

->Grupo C 8:00 a.m. | Brasil 0-3 Italia -> Grupo B

-> Grupo B 10:00 a.m. | República Dominicana 0-3 Japón -> Grupo A

-> Grupo A 11:30 a.m. | República Checa vs Alemania -> Grupo B

1:30 p.m. | Bulgaria vs Países Bajos -> Grupo A

3:00 p.m. | Corea del Sur vs Estados Unidos -> Grupo B

-> Grupo B 5:00 p.m. | Canadá vs Serbia -> Grupo A

¿Dónde ver la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2025 por TV y streaming?

Los partidos de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025 serán transmitidos EN VIVO por ESPN. Vía streaming, irán por Disney+ y VBTV (la plataforma de la Voleyball World). Cabe precisar que por ESPN y Disney+ solo se transmitirán algunos cotejos, mientras que en la plataforma VBTV sí serán transmitidos todos los partidos.

