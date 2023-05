Líderes opositores rechazan anuncios salariales de Maduro

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, no aumentó el salario mínimo de los trabajadores y pensionados este pasado 1ero de mayo, decretando un aumento en el Bono Alimentación a 40$ indexados y del Bono de Guerra Económico en 30$ indexados, este último es exclusivo de los trabajadores de la Administración Pública.

Ante este anuncio que fue rechazado por los trabajadores en las Redes Sociales, los líderes opositores también expresaron un alto nivel de rechazo ante la medida anunciada por Maduro y respaldada por el Ministerio del Trabajo, encabezado por Francisco Torrealba.

Henrique Capriles, candidato a las primarias presidenciales por la oposición, exclamó que no hubo ajuste salarial y tampoco el Gobierno ha podido controlar la inflación: “Lo que quieren vender como una gran noticia no es más que una burla y estafa a los trabajadores públicos y pensionados de nuestro país (pensionados no cobran cestaticket). Y ese bono de guerra que no cobran los tabajadores no es más que 1$ diario“.

“Maduro, el pulverizado eres tu, como tristemente el salario de los trabajadores consecuencias del saqueo sistemático que tu diriges. La gente que tu mismo movilizaste, te rechaza. No es bloqueo, es saqueo“, manifestó el líder opositor Juan Guaidó, desde Estados Unidos.

Carlos Prosperi, precandidato por Acción Democrática (AD), uno de los partidos políticos más antiguos del país, también mostró su rechazo a estas medidas: “Rechazamos el no aumento del salario mínimo. Solo se aumentan las bonificaciones. Todo esto persigue no poder tener nuestros trabajadores utilidades y prestaciones sociales dignas. Los más afectados siguen siendo los pensionados y jubilados que no gozan del cestaticket“, señaló.

La dirigente Delsa Solorzano aseguró que Maduro se burla del país, mientras César Pérez Vivas, pide seguir acompañando la lucha de los gremios.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto