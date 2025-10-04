Líderes mundiales instan a un alto al fuego inmediato de Israel en la Franja de Gaza

Gracias a que el grupo armado palestino acepta la liberación de todos los rehenes israelíes en el marco de un intercambio de prisioneros, el presidente de EEUU, Donald Trump exigió a Israel detener «ahora mismo» el bombardeo a la Franja.

Luego de que el movimiento palestino de resistencia islámica Hamás emitiera su respuesta a la propuesta de paz presentada por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, altos cargos de países e instituciones internacionales reclamaron un alto al fuego inmediato, como condición para el inicio de negociaciones que pongan fin al conflicto en la Franja de Gaza.

La declaración del grupo armado palestino acepta la liberación de todos los rehenes israelíes en el marco de un intercambio de prisioneros, como paso para el alto el fuego completo y la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja.

El mandatario estadounidense -quien horas antes había amenazado con desatar «un infierno» en Gaza si Hamás no aceptaba su propuesta- afirmó más tarde en sus redes sociales «están listos para una paz duradera» y consideró el fin de la guerra como condición para la «tan ansiada paz en Oriente Medio».

Trump exigió a Israel detener «ahora mismo» el bombardeo de Gaza para garantizar la liberación segura y rápida de los rehenes, porque «es demasiado peligroso».

Además, confirmó que ya se están «negociando los detalles que aún deben resolverse», aceptando la solicitud de Hamás de discutir los pormenores a través de mediadores.

El plan de Trump, presentado tras la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington, propone un Gobierno temporal neutral en Gaza, supervisado por una Comisión de Paz, con la participación de figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair.

Aunque Hamás aceptó transferir el poder, insiste en que el destino de los palestinos debe decidirse en consenso nacional, basado en las leyes y resoluciones internacionales.

Respuesta internacional

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el «compromiso de Hamás» para implementar el plan y afirmó que debe “cumplirse sin demora”.

En un comunicado en redes sociales, Macron expresó que «la liberación de todos los rehenes y el alto el fuego en Gaza están al alcance», asegurando que Francia desempeñará un rol activo junto a Estados Unidos, Israel, Palestina y socios internacionales.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó a todas las partes a «aprovechar la oportunidad para poner fin a la guerra en Gaza», destacando la respuesta positiva de Hamás como un paso clave hacia la paz.

Mediación y negociaciones en curso

Qatar, punto de encuentro para las negociaciones, anunció que ha iniciado la coordinación con Egipto y Estados Unidos para avanzar en las conversaciones, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de esa nación árabe.

En tanto, Egipto expresó optimismo sobre un “desarrollo positivo” y comprometió esfuerzos con estados árabes y europeos para lograr un alto el fuego permanente.

Las negociaciones buscan resolver detalles pendientes, como la desmilitarización de Gaza y la reconstrucción de la zona, devastada tras casi dos años de conflicto, que ha dejado más de 66.280 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión