Liderado por un Cristiano «CR7» Ronaldo fenomenal: Portugal gana a España en penales y se coronan en la Liga de Naciones de Europa

Cristiano Ronaldo igualó el marcador a los 61 minutos del duelo con su gol número 138 con la selección.

La selección lusa gana la Nations League en la tanda de penaltis. Los goles de Zubimendi y Oyarzabal no bastan. Marcó Cristiano.

Esta vez salió cruz. El ansiado triplete al que aspiraba España (dos Nations y una Eurocopa) no será tal y habrá que conformarse con haber acariciado un nuevo título a un año vista del Mundial. El equipo tiene cuerpo, talento y perlas de futuro, pero esta vez Portugal ganó la partida y levantó su segunda Nations League. Es la única selección que disfruta de tal honor. Un futbolista de 40 años, de nombre Cristiano y apellido Ronaldo, fue el encargado de iniciar la reacción lusa con el empate a dos en el minuto 60. Su dieta no es otra que el gol ya juegue en Madrid, Turín, Arabia Saudí o un parque de Funchal. Insaciable, así es él. Solo una lesión le impidió estar en la prórroga y en los penaltis, donde la parada de Diogo Costa a Morata y el acierto de Rúben Neves cerraron la noche en Múnich.

A priori, el balón se antojaba el gran protagonista del partido que se disputaba en el Allianz Arena de Múnich. Si por algo se caracterizan Portugal y España es por el buen juego, por crear desde atrás y presionar muy arriba. Idéntico patrón el de Roberto Martínez y Luis de la Fuente, que eran motivo de orgullo para el fútbol español puesto que nunca antes dos entrenadores de un mismo país habían protagonizado una final europea.

España salió mejor al tapete en el que hace apenas una semana el PSG enamoró al mundo. Lo hizo gracias a la conexión entre Zubimendi, Fabián y Pedri, quien de nuevo se situaba en el vértice superior del triángulo, algo que podría alterarse con el paso de los minutos como ya sucediera en la semifinal ante Francia. La táctica se imponía, pero ahí estaba Lamine para repartir de nuevo las cartas y romper con sus filigranas el orden rival, aunque con el paso de los minutos el azulgrana se evaporó. Sus detellos iniciales contagiaron a Nico, el puñal español por la otra banda, la izquierda. En el minuto 15 su galopada concluyó en una asistencia a Pedri, cuyo disparo salió cerca del poste izquierdo de Diogo Costa. Dos minutos después, el extremo del Athletic volvió a percutir por la banda izquierda y su eslalon finalizó con una rosca de derecha que a punto estuvo de acabar en gol.

La primera lectura del partido estaba clara: balones a Nico para que este metiera en apuros a Joao Neves, a quien le cuesta más correr hacia atrás que hacia delante. Sin embargo, el gol que empezó a alegrar la noche a España llegó en una jugada enredada en la que ni Rúben Dias ni Joao Neves acertaron a despejar en el área pequeña y el balón quedó mansamente en los pies de Zubimendi para que el jugador de la Real (¿de la Real?, sí, cuando escribimos estas líneas aún lo es) marcara el 0-1.

Nuno Mendes contesta en cinco minutos

Pero la digestión que Portugal hizo de ese gol no requirió de sal de frutas, pues fue inmediata. Cinco minutos transcurrieron entre el tanto español y la réplica lusa en un balón filtrado en el que Cristiano no cayó en fuera de juego por la bota de Haujsen, la jugada continuó y el balón quedó en poder de Nuno Mendes, quien, sin oposición, batió de un zurdazo a Unai Simón.

España siguió invirtiendo sus ahorros en el duelo entre Nico y Neves por la banda izquierda, por la que también buscaba la línea de fondo Cucurella, pitado en cada acción porque en Alemania no olvidan aquella mano y el posible penalti que tumbaron al anfitrión en la Eurocopa del año pasado. Y España también siguió mordiendo en cada salida de balón de Portugal.

En una de ellas armó una contra sublime conducida por Pedri. Pocas cosas pueden salir mal cuando el azulgrana lleva cosida la pelota a su pie, menos aún cuando su asistencia llega hasta un tipo con la sangre fría de Oyarzabal, quien resolvió de manera sutil para el 1-2 cuando el descanso tocaba a la puerta. Si hay tantos que sientan com el mejor de los bálsamos, este era uno de ellos.

En la reanudación, Ruben Neves y Semedo a la palestra, todo indicaba que Roberto Martínez no quería perder ni un minuto en cambiar el tono del equipo, que apenas había inquietado a Unai en la primera parte. Pero ahí estaba Cristiano para remediarlo. Se ofreció siempre, multiplicó los demarques y se peleó unas veces con Huijsen y otras con Le Normand. Con ellos no pudo, pero sí con Cucurella, quien se mostró demasiado inocente para despejar un balón que cayó rebotado al área pequeña. Cristiano tiró de galones y empujó suavemente al lateral del Chelsea, incapaz de frustrar el remate del gigante de Funchal. Otro gol más al bolsillo, nueve en ocho partidos de la presente Nations para ser exactos. Está visto que el hambre no se pierde a los cuarenta.

El partido entró entonces en una calma tensa en la que nadie rifaba un balón. La posesión aún caía del lado español (63% frente al 37%) a quince minutos del final, con los banquillos hirviendo en busca de soluciones. En ese chup-chup del guiso surgió Isco, quien regresaba a la Selección seis años después. Al del Arroyo de la Miel le correspondió la enorme tarea de relevar a Pedri, mientras que Merino hizo lo propio con Fabián. Talento por talento, ese era el canje. Pero nada evitó que el duelo se fuera a la prórroga.

El dolor de muelas fueron entonces Nuno Mendes y Rafael Leao, pletórico como hombre de refuerzo, desbordando a Mingueza por su banda, lo que obligó a De la Fuente a dar entrada a Porro. Los cambios habían mejorado a Portugal, pero si siquiera eso logró desbloquear un partido condenado a los penaltis. Y ahí, solo un detalle, el fleco de un error, sentenció el duelo. Morata falló y Rúben Neves marcó. Esa fue la pequeña gran diferencia.

Cambios

Rúben Neves (45′, Francisco Conceição), Nélson Semedo (45′, João Neves), Renato Veiga (73′, Gonçalo Inácio), Rafael Leão (73′, Bernardo Silva), Isco (74′, Pedri), Mikel Merino (74′, Fabián Ruiz), Gonçalo Ramos (87′, Cristiano Ronaldo), Álex Baena (91′, Nico Williams), Pedro Porro (92′, Óscar Mingueza), Yeremy Pino (105′, Lamine Yamal), Diogo Jota (105′, Pedro Neto), Álvaro Morata (110′, Mikel Oyarzabal)

Goles

0-1, 20′: Martín Zubimendi, 1-1, 25′: Nuno Mendes, 1-2, 44′: Oyarzabal, 2-2, 60′: Cristiano

Tarjetas

Arbitro: Sandro Schärer

Arbitro VAR: Fedayi San, Dennis Higler

Gonçalo Inácio (18′,Amarilla), Fabián (32′,Amarilla), Pedro Neto (81′,Amarilla), Le Normand (90′,Amarilla), Álex Baena (99′,Amarilla), Nuno Mendes (99′,Amarilla), Pedro Porro (109′,Amarilla), Martínez (109′,Amarilla).

